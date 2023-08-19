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Глава МО Буркина-Фасо: страна покупает у России оружие «по хорошей цене»

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Буркина-Фасо покупает оружие у России «по хорошей цене» и заинтересовано в продолжении сотрудничества, заявил министр обороны и по делам ветеранов страны Кассум Кулибали.

«Какое именно оборудование, я вам не скажу... Буркина-Фасо всегда использовало российское оружие, это общеизвестно. Сейчас мы увидели, что некоторые виды оружия эволюционировали», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам министра, ранее партнёры африканской страны негативно относились к купленному у России оборудованию и все закупки должны были идти через них. Но теперь налажен прямой контакт с Москвой.

«Страна будет сотрудничать с тем, с кем она хочет, и покупать оборудование там, где она хочет. Главное, чтобы оно работало хорошо, продавалось по выгодной цене и гарантированно обслуживалось», — добавил Кулибали.

Он также подчеркнул, что речь о создании российской военной базы в стране не идёт.

Также в Минобороны Буркина-Фасо заявили, что члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом.

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