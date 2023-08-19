Глава МО Буркина-Фасо: страна покупает у России оружие «по хорошей цене»
«Какое именно оборудование, я вам не скажу... Буркина-Фасо всегда использовало российское оружие, это общеизвестно. Сейчас мы увидели, что некоторые виды оружия эволюционировали», — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам министра, ранее партнёры африканской страны негативно относились к купленному у России оборудованию и все закупки должны были идти через них. Но теперь налажен прямой контакт с Москвой.
«Страна будет сотрудничать с тем, с кем она хочет, и покупать оборудование там, где она хочет. Главное, чтобы оно работало хорошо, продавалось по выгодной цене и гарантированно обслуживалось», — добавил Кулибали.
Он также подчеркнул, что речь о создании российской военной базы в стране не идёт.
Также в Минобороны Буркина-Фасо заявили, что члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом.