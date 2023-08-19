Узнать больше

Минобороны Буркина-Фасо: члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом

Короткая ссылка
Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил в интервью РИА Новости, что Государства-члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом.

«Мы не имеем права воевать друг с другом. Мы — часть единого экономического союза», — сказал министр.

По его словам, сама мысль о междоусобице «шокирует».

«Шокирует и то, что некоторые главы государств хотят вести войну с другими странами, прикрываясь демократией», — добавил Кулибали.

Ранее в ЭКОВАС заявили, что дата начала военного вмешательства в Нигере определена.

Также сообщалось, что ЭКОВАС не намерено согласовывать с Совбезом ООН военную интервенцию в Нигер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить