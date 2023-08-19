Минобороны Буркина-Фасо: члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом
«Мы не имеем права воевать друг с другом. Мы — часть единого экономического союза», — сказал министр.
По его словам, сама мысль о междоусобице «шокирует».
«Шокирует и то, что некоторые главы государств хотят вести войну с другими странами, прикрываясь демократией», — добавил Кулибали.
Ранее в ЭКОВАС заявили, что дата начала военного вмешательства в Нигере определена.
Также сообщалось, что ЭКОВАС не намерено согласовывать с Совбезом ООН военную интервенцию в Нигер.