Минобороны Буркина-Фасо: члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом

Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил в интервью РИА Новости, что Государства-члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом.

«Мы не имеем права воевать друг с другом. Мы — часть единого экономического союза», — сказал министр.

По его словам, сама мысль о междоусобице «шокирует».

«Шокирует и то, что некоторые главы государств хотят вести войну с другими странами, прикрываясь демократией», — добавил Кулибали.

Ранее в ЭКОВАС заявили, что дата начала военного вмешательства в Нигере определена.

Также сообщалось, что ЭКОВАС не намерено согласовывать с Совбезом ООН военную интервенцию в Нигер.