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ЭКОВАС не намерено согласовывать с Совбезом ООН военную интервенцию в Нигер

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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) не собирается согласовывать с Советом Безопасности ООН военную интервенцию в Нигер.
ЭКОВАС не намерено согласовывать с Совбезом ООН военную интервенцию в Нигер
  • AFP

Об этом журналу Jeune Afrique заявил комиссар по политическим делам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах.

«Когда мы шли в Либерию и Сьерра-Леоне, мы ничего не спрашивали у Совета Безопасности. Мы проинформировали его постфактум. Так зачем нам (советоваться. — RT) сейчас?» — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, ранее ЭКОВАС неоднократно осуществляло военные интервенции в другие государства с целью восстановления смещённых лидеров или борьбы с экстремистами. В частности, сообщество вмешивалось в гражданские войны в Либерии (1989—1997) и Сьерра-Леоне (1991—2002).

Ранее Африканский союз выразил несогласие с планами членов ЭКОВАС по возможному военному вторжению в Нигер.

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