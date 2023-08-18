ЭКОВАС не намерено согласовывать с Совбезом ООН военную интервенцию в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) не собирается согласовывать с Советом Безопасности ООН военную интервенцию в Нигер.

Об этом журналу Jeune Afrique заявил комиссар по политическим делам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах.

«Когда мы шли в Либерию и Сьерра-Леоне, мы ничего не спрашивали у Совета Безопасности. Мы проинформировали его постфактум. Так зачем нам (советоваться. — RT) сейчас?» — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, ранее ЭКОВАС неоднократно осуществляло военные интервенции в другие государства с целью восстановления смещённых лидеров или борьбы с экстремистами. В частности, сообщество вмешивалось в гражданские войны в Либерии (1989—1997) и Сьерра-Леоне (1991—2002).

Ранее Африканский союз выразил несогласие с планами членов ЭКОВАС по возможному военному вторжению в Нигер.