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Le Monde: Африканский союз выступил против возможного вторжения ЭКОВАС в Нигер

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Африканский союз выразил несогласие с планами членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по возможному военному вторжению в Нигер.
Le Monde: Африканский союз выступил против возможного вторжения ЭКОВАС в Нигер
  • AP

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на дипломатические источники.

Уточняется, что в ходе состоявшегося заседания Совета мира и безопасности Африканского союза 14 августа «было принято решение отвергнуть применение силы против мятежников в Нигере».

Ожидается, что данная позиция будет официально указана в коммюнике по итогам заседания.

Ранее лидеры народов севера Нигерии попросили ЭКОВАС отказаться от идеи военного вторжения в Нигер.

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