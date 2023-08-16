Le Monde: Африканский союз выступил против возможного вторжения ЭКОВАС в Нигер

Африканский союз выразил несогласие с планами членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по возможному военному вторжению в Нигер.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на дипломатические источники.

Уточняется, что в ходе состоявшегося заседания Совета мира и безопасности Африканского союза 14 августа «было принято решение отвергнуть применение силы против мятежников в Нигере».

Ожидается, что данная позиция будет официально указана в коммюнике по итогам заседания.

Ранее лидеры народов севера Нигерии попросили ЭКОВАС отказаться от идеи военного вторжения в Нигер.