Старейшины народов севера Нигерии просят ЭКОВАС отказаться от идеи вторжения в Нигер

Лидеры народов севера Нигерии попросили Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказаться от идеи военного вторжения в Нигер.

Заявление сделал Форум старейшин севера Нигерии, его цитирует издание Daily Post.

«Мы считаем, что исчерпаны не все возможности для переговоров с военной хунтой в Нигере. ЭКОВАС не должно прибегать к угрозам. Военная интервенция дестабилизирует весь регион. ЭКОВАС должно отступить и оценить обстановку в Республике Нигер без угроз и бравады. Нигерии следует использовать своё влияние, чтобы успокоить горячие головы и действовать ответственно. Нигерийцы против военной акции, а ЭКОВАС без Нигерии — это несколько стран, нога которых не ступит в Нигер. Лучше всего вести переговоры», — сказано в заявлении, которое подписал представитель форума старейшин Хаким Баба-Ахмед.

Ранее в Нигерии прошла демонстрация против возможной агрессии в отношении Нигера.

Комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах при этом отметил, что сообщество имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера без одобрения со стороны Совбеза ООН.