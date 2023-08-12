В Нигерии прошла демонстрация против возможной агрессии в отношении Нигера
- AP
Об этом сообщила местная газета Nation.
«Некоторые жители Кано выступили против предполагаемого применения силы Экономическим сообществом Западноафриканских государств (ЭКОВАС) для урегулирования кризиса, связанного с государственным переворотом в Нигере», — говорится в сообщении.
Участники акции скандировали антивоенные лозунги.
Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.