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В Нигерии прошла демонстрация против возможной агрессии в отношении Нигера

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Демонстрация против возможной военной акции в отношении Нигера прошла в городе Кано на севере Нигерии.
В Нигерии прошла демонстрация против возможной агрессии в отношении Нигера
  • AP

Об этом сообщила местная газета Nation.

«Некоторые жители Кано выступили против предполагаемого применения силы Экономическим сообществом Западноафриканских государств (ЭКОВАС) для урегулирования кризиса, связанного с государственным переворотом в Нигере», — говорится в сообщении.

Участники акции скандировали антивоенные лозунги.

Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.

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