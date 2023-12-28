Фестиваль документального кино, саммит Россия — Африка и премьера на выставке «Россия»: как RT провёл 2023 год

Телеканал RT подвёл итоги уходящего года. В 2023-м в семи городах России состоялся международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время героев». Также был представлен сборник стихов «ПоэZия русского лета». Наряду с этим RT организовал участие потомков африканских освободителей в форуме Россия — Африка, а также запустил новые программы и онлайн-курс для журналистов. Подробнее об этих и других событиях — в нашем материале.

Фестиваль «RT.Док: Время героев» в городах России

В семи городах России успешно прошёл Международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время героев». Впервые он состоялся в Москве, в годовщину начала специальной военной операции на Украине. Позже показ фильмов о героях СВО прошёл в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Иркутске, Курске и Волгограде.

Кроме того, фестиваль побывал в Донбассе — показы состоялись по линии фронта в пяти подразделениях российских войск, а также в госпитале. Наряду с этим «RT.Док: Время героев» впервые был организован в Турции.

Также по теме Время героев: международный фестиваль документального кино RT впервые пройдёт в семи городах России Телеканал RT проведёт первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» в семи городах России. С июля по...

В общей сложности фестиваль собрал более 11 тыс. зрителей.

Документальные фильмы RT удостоены наград

В 2023 году документальные ленты RT получили сразу несколько наград на фестивалях. Картина «Военкоры» режиссёра Артёма Сомова стала победителем Всероссийского фестиваля «Знание.Кино» в Москве, XXXIV Открытого фестиваля «Россия» в Екатеринбурге, а также фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» в Тольятти.

Герои фильма, среди которых военкор RT Мурад Газдиев, а также военкоры Евгений Поддубный и Семён Пегов, рассказали, какими качествами нужно обладать, чтобы работать на передовой, насколько важно соблюдать меры безопасности и почему не каждый может стать военным журналистом.

Продолжившая цикл лента «Военкоры-2: Птичник и Оля-Молодец» режиссёра-документалиста RT Клима Поплавского была удостоена Гран-при международного фестиваля фильмов и медиапроектов «Линия фронта» в Ростове-на-Дону. В фильме рассказывается о работе военкоров Андрея Филатова и Ольги Курлаевой.

Кроме того, призы фестиваля «Линия фронта» получили картина режиссёра Михаила Бурова «Батальон «Крым». Фронтовые будни», фильм «Донбасс. Память поколений» и корреспондент RTД Ольга Кирий.

Поэтический вечер RT «ПоэZия русского лета»

В июне на фестивале «Красная площадь» состоялся поэтический вечер с участием авторов сборника, получившего название «ПоэZия русского лета». В книгу под редакцией RT вошли работы 25 авторов, которые c 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию.

Также на russian.rt.com Телеканал RT и издательство «Эксмо» представят поэтический сборник «ПоэZия русского лета»

Свои произведения на поэтическом вечере прочли Анна Ревякина, Анна Долгарева, Александр Пелевин, Ольга Старушко, Мария Ватутина, Дмитрий Артис, Игорь Караулов и другие поэты. Со своими композициями выступили музыкальные коллективы «Зверобой» и «Джанго».

Кроме того, в 2023 году сборник RT вышел в редакции издательства «Эксмо». Приобрести книгу и ознакомиться с фрагментом можно по ссылке. Часть средств от продажи книги направляется в поддержку проекта «Дети войны».

Видеоагентство Ruptly отметило десятилетие

Входящее в телесеть RT международное агентство видеоновостей Ruptly в 2023 году отметило десять лет с момента создания. Представители Ruptly в честь круглой даты провели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сессию о медиабизнесе в России.

Агентство Ruptly с момента своего запуска в 2013 году стало одним из основных источников видеоматериалов как для крупных вещательных сетей, так и для онлайн-платформ и блогеров.

Клиентами Ruptly на сегодняшний день являются более 2450 медиакомпаний из более чем 130 стран. Видеоматериалы Ruptly можно было увидеть в эфире и на онлайн-порталах CNN, NHK, Al Jazeera, NBC, CGTN, Mail Online, VICE и других мировых СМИ.

Курс по научно-популярной журналистике от Школы RT

Школа RT совместно с национальным проектом «Наука и университеты» запустила онлайн-курс «Научпоп-журналистика». Проект ориентирован на представителей студенческих СМИ, журналистов, а также на людей, интересующихся наукой и технологиями.

Курс вызвал самый большой отклик аудитории за всё время работы Школы RT, конкурс составил десять человек на место. Участники прослушали лекции по популяризации науки от ведущих экспертов, в том числе известных телеведущих и учёных.

На протяжении всего года Школа RT проводила лекции, мастер-классы, курсы для журналистов. Лекции и мастер-классы прошли на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, в рамках молодёжного медиафорума «Шум», на фестивале «Таврида.АРТ», а также в российских университетах и за рубежом.

RT на форуме Россия — Африка

В июле 2023 года RT организовал участие потомков африканских освободителей — Нельсона Манделы, Патриса Лумумбы, Гамаля Абделя Насера — в форуме Россия — Африка, который прошёл в Санкт-Петербурге.

Также по теме RT провёл встречу африканских СМИ с Марией Захаровой и анонсировал создание панафриканского форума На саммите Россия — Африка Владимир Путин отметил, что в России чтут память выдающихся борцов за независимость Африки, чьих потомков...

На сессии «Панафриканизм: истоки, современность, будущее» потомки выдающихся африканских лидеров объявили о создании Панафриканского форума антиколониального наследия (ПФАН) при поддержке RT и международного агентства видеоновостей Ruptly.

Наряду с этим RT также организовал приезд на форум Россия — Африка более 140 журналистов, главных редакторов и руководителей крупнейших африканских государственных СМИ.

Кроме того, телеканал также провёл встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, в ходе которой внимание было уделено важной роли видеоконтента в развитии медиабизнеса.

Возвращение в эфир RT на испанском Рафаэля Корреа и премии Клуба журналистов Мексики

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа открыл на телеканале RT на испанском пятый сезон своего политического ток-шоу — «Разговор с Корреа. Госперевороты». Гостями передачи уже стали президент Венесуэлы Николас Мадуро, бывший лидер Боливии Эво Моралес, экс-глава Аргентины Кристина Киршнер и другие влиятельные фигуры.

В 2023 году RT запустил открытое вещание «на кнопке» в Мексике — самой большой по населению испаноязычной стране мира. Помимо Мексики, RT на испанском доступен «на кнопке» в Аргентине, Венесуэле и на Кубе.

Кроме того, RT на испанском стал обладателем четырёх премий Клуба журналистов Мексики. Премии получили информационно-аналитическая программа Ahí les va! («Держите!») и документальный фильм RT Reporta «Американцы в Мексике. Жизнь на две страны».

Офис RT на арабском в Алжире и новые программы телеканала

В Алжире открылся региональный офис телеканала RT Arabic. В рамках своей работы журналисты бюро освещали военный переворот в Нигере, саммит БРИКС в ЮАР, саммит Африканского союза в Эфиопии и другие важные региональные события.

Также на russian.rt.com RT Arabic открыл региональный офис в Алжире и запустил две новые программы — «Студия Алжир» и «Мосты на Восток»

Наряду с этим RT Arabic запустил программу «Студия Алжир» — пятую в цикле политических ток-шоу из мировых столиц — и шоу «Мосты на Восток», посвящённое связям России и арабского мира.

Премьера фильма RT «Спасибо, Родная!» на выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве 8 декабря состоялся премьерный показ ленты «Спасибо, Родная!» документального телеканала RTД и дирекции выставки достижений «Россия».

Героями картины выступили жители России, которые на несколько дней вернулись на малую родину поделиться воспоминаниями из детства и юности. В фильме приняли участие ведущие деятели России в сфере театра, кино, музыки и спорта — виртуоз Денис Мацуев, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), фигуристка Камила Валиева, актёр Егор Бероев, космонавт Сергей Кудь-Сверчков и другие звёзды.

Кроме того, в рамках показа RT также представил свой новый онлайн-кинотеатр документального кино arteldoc.tv — первую бесплатную площадку, на которой собраны фильмы со всего мира.

Рекламная кампания RT в Восточной Европе и на Глобальном Юге

«После введения санкций ЕС RT отращивает новые щупальца», — говорится в докладе организации «Репортёры без границ» за 2023 год. Действительно, несмотря на санкции, RT продолжил доносить альтернативную точку зрения на события до зрителей и открывал новые проекты.

В конце года телеканал запустил масштабную рекламную кампанию в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Южной Азии и Восточной Европы.

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На плакатах были размещены разные послания — многолетний девиз RT «Задавайте больше вопросов», а также фразы «Протрите глаза!», «У новостей нет границ», «Они думают, что вы верите. Мы верим, что вы думаете» и т. д.

Рекламные баннеры RT были обращены к жителям ОАЭ, Саудовской Аравии, Ливана, Иордании, Ирака, Египта, Алжира, Туниса, Марокко, Ливии, Мексики, Индии и Сербии.

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На рекламу RT обратили внимание мейнстримные СМИ.

«Воздвигнутые недавно билборды можно считать ещё одним признаком того, что Россия продолжает расширять присутствие в Северной Африке», — написало агентство AP.

Ролики RT: «Пакет с пакетами» и «Дед на поводке»

В 2023 году RT снял несколько ироничных роликов с применением технологии дипфейк. В частности, RT выяснил, как Байден, Сунак, Шольц и фон дер Ляйен придумывают новые антироссийские санкции. Спойлер: в муках.

Также RT представил шуточный новогодний ролик, в котором команда телеканала якобы готовится к вмешательству в выборы президента США. Главред RT Маргарита Симоньян (по сюжету в звании полковника) чипирует Джо Байдена, в результате чего он поёт в Белом доме песню «Я русский».