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Рафаэль Корреа возвращается в эфир RT с серией программ о госпереворотах в Латинской Америке

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Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа открывает на телеканале RT на испанском пятый сезон своего политического ток-шоу. Программа «Разговор с Корреа. Госперевороты» (Conversando con Correa. Golpes de estado) стартует 11 сентября. Гостями шоу станут мировые лидеры, столкнувшиеся с попытками переворотов в своих странах, а также их соратники и родственники жертв насильственного захвата власти.
Рафаэль Корреа возвращается в эфир RT с серией программ о госпереворотах в Латинской Америке
  • RT

Первая программа цикла выйдет в эфир в 50-ю годовщину переворота против лидера Чили Сальвадора Альенде, погибшего при штурме президентского дворца. Гостем этого выпуска станет его внук Пабло Сепульведа Альенде. Он поделится воспоминаниями своей семьи о личности погибшего лидера, а также вместе с ведущим обсудит последствия диктатуры Аугусто Пиночета, которые страна переживает до сих пор.

«Дорогие друзья! Я счастлив вернуться к вам с пятым сезоном программы «Разговор с Корреа», ток-шоу, которое мы начали снимать в 2018 году вместе с новостным телеканалом RT на испанском и их замечательной командой. Я приглашаю вас присоединиться к нам в новом сезоне, который обещает быть очень интересным, учитывая, какие у нас будут гости и что они нам расскажут. До скорой встречи!» — сказал Рафаэль Корреа.

  • Рафаэль Корреа возвращается в эфир RT с серией программ о госпереворотах в Латинской Америке

В новом сезоне программы «Разговор с Корреа» о переворотах в своих странах расскажут глава Венесуэлы Николас Мадуро, экс-президент и действующий вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, бывший президент Боливии Эво Моралес, экс-президент Гондураса Мануэль Селайя и другие высокопоставленные лица. Кроме того, сам Корреа поделится воспоминаниями о попытке государственного переворота против него в 2010 году.

Премьера программы «Разговор с Корреа» состоялась на RT 1 марта 2018 года. Среди гостей бывшего президента Эквадора были многие мировые лидеры, в том числе Махмуд Ахмадинежад, Дилма Русеф, Лула да Силва, Альберто Фернандес, Карлес Пучдемон и другие.

Рафаэль Корреа — бывший президент Эквадора (2007—2017 годы), доктор экономических наук, основатель собственного политического движения «Альянс ПАИС», построенного на идеологии социализма XXI века. Корреа — автор многочисленных научных статей, а также ряда книг, посвящённых экономическим проблемам современного мира.

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