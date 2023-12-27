В Кемеровской области рассказали о работе больниц в новогодние праздники

В Минздраве Кемеровской области рассказали о работе медучреждений в новогодние праздники.

Об этом сообщает «Сiбдепо».

Поликлиники будут открыты 30 декабря, 2, 4, 6, 8 января с 08:00 до 14:00, а «красные зоны» в поликлиниках — 30, 31 декабря, 2, 4, 6, 8 января.

Стационары работают по стандартному круглосуточному графику.

Также стало известно, что в Тверской области изменится расписание движения пригородных поездов, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на Московско-Тверскую ППК.

В частности, с 30 декабря по 8 января на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково, Москва — Бологое, Тверь — Торжок, Тверь — Бологое поезда будут курсировать по расписанию выходного дня.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о графике работы музеев в новогодние праздники.