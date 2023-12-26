В Подмосковье рассказали о графике работы музеев в новогодние праздники

В Московской области рассказали, как будут работать музеи в новогодние праздники.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В частности, историко-художественный музей «Новый Иерусалим» с 2 по 8 января будет открыт с 10:00 до 21:00 ежедневно.

Музей-заповедник «Зарайский кремль» работает 2—8 января с 10:00 до 18:00, а Серпуховский историко-художественный музей — с 10:30 до 19:00.

Литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово» можно посетить 3—7 января с 10:00 до 17:00.

Также стало известно о графике работы медучреждений в Калининградской области с 30 декабря по 8 января, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональное правительство.

Например, 30 декабря, 2, 3, 4, 5 и 6 января в поликлинических отделениях лечебных учреждений будет работать служба неотложной помощи.

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф продолжает работу в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в Казани продлят работу общественного транспорта в новогоднюю ночь.