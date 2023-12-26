В Подмосковье рассказали о графике работы музеев в новогодние праздники
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
В частности, историко-художественный музей «Новый Иерусалим» с 2 по 8 января будет открыт с 10:00 до 21:00 ежедневно.
Музей-заповедник «Зарайский кремль» работает 2—8 января с 10:00 до 18:00, а Серпуховский историко-художественный музей — с 10:30 до 19:00.
Литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово» можно посетить 3—7 января с 10:00 до 17:00.
Также стало известно о графике работы медучреждений в Калининградской области с 30 декабря по 8 января, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональное правительство.
Например, 30 декабря, 2, 3, 4, 5 и 6 января в поликлинических отделениях лечебных учреждений будет работать служба неотложной помощи.
Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф продолжает работу в круглосуточном режиме.
Ранее сообщалось, что в Казани продлят работу общественного транспорта в новогоднюю ночь.