Телеканал RT и издательство «Эксмо» представят поэтический сборник «ПоэZия русского лета»

Телеканал RT и издательство «Эксмо» выпустили сборник «ПоэZия русского лета». В книгу вошли стихотворения и поэмы авторов, которые c 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию.

Пресс-конференция, посвящённая выходу сборника в печать, пройдёт 16 мая на площадке медиагруппы «Россия Сегодня».

«В нашем сборнике — стихи, достойные Симонова и Твардовского. Многие из поэтов все восемь лет писали про войну, про Донбасс, про жизнь и смерть. Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что наших замечательных новых поэтов не проходят в школе... Именно такие люди делают нацию, они формируют культурные коды. О многих из них я даже не знала. А теперь можете узнать все вы», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В сборник «ПоэZия русского лета» под редакцией RT вошли стихи, над которыми 25 авторов работали восемь лет. Среди них Анна Ревякина, Семён Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева, Максим Замшев. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильёй Пожаровым.

«Этот сборник — наш шаг в стремлении объединить тех, кто всегда знал, что за русской весной обязательно придёт русское лето. Переломные моменты истории всегда находят своё отражение в культуре. И в поэзии в первую очередь. Мы считаем, что голос этих людей должен быть слышен», — говорят составители сборника.

В пресс-конференции примут участие поэты Игорь Караулов, Анна Ревякина, Дмитрий Артис, Мария Ватутина и руководитель благотворительного проекта RT «Дети войны» Юлия Мартовалиева. О работе над книгой расскажут заместитель главного редактора RT Анна Белкина и директор Департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова.

Сборник «ПоэZия русского лета» доступен в книжных магазинах России и на онлайн-платформах. Приобрести книгу и ознакомиться с фрагментом можно по ссылке. Часть средств от продажи книги будет направлена в поддержку проекта «Дети войны».

Презентации и творческие встречи с авторами пройдут в рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона (18—21 мая, Дворцовая площадь), книжного фестиваля «Красная площадь» (2—6 июня), Московской международной книжной ярмарки (30 августа — 3 сентября, Гостиный двор) и в книжных магазинах по всей стране.

В начале мая RT и «Эксмо-АСТ» дали старт поэтическому марафону, приуроченному к выходу в печать книги «ПоэZия русского лета». В рамках марафона стихи, вошедшие в сборник, прочли поэты, актёры, телеведущие и общественные деятели, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, телеведущая Ольга Скабеева, актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв. Акция проходит в социальных сетях «Эксмо-АСТ» и RT.

Пресс-конференция пройдёт 16 мая 2023 года в пресс-центре медиагруппы «Россия Сегодня», начало в 15:00.

Аккредитация по ссылке — https://pressria.ru/20230516/954710658.html.