Работы о конфликтах в Донбассе, секторе Газа и Сирии завоевали награды международной премии RT для военкоров

Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба — 2023, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, выбрало победителей. Наград удостоены военные корреспонденты из Палестины, России, Сирии и Аргентины. Телеканал RT учредил премию в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.

В 2023 году Международная премия имени Халеда аль-Хатыба (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) была вручена в четырёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта (видео)», «Лучшая работа из зоны конфликта (текст)», «Лучшая работа: гуманитарная миссия (видео)» и «Лучшая работа: гуманитарная миссия (текст)». На победу претендовали работы журналистов из 14 стран на шести языках.

Победители.

1. «Лучшая работа из зоны конфликта (видео)».

— Гази аль-Алул (сектор Газа, Палестина), «Газа. Последствия», телеканал Roya (Иордания).

Серия репортажей о ситуации в секторе Газа, который находится под постоянными бомбардировками израильской армии. Корреспондент рассказывает о гибели журналистов, которые освещают конфликт, о работе больниц в условиях военных действий и о жизни беженцев.

2. «Лучшая работа из зоны конфликта (текст)».

— Сергей Прудников, «Репортажи из Донбасса», газета «Известия» (Россия).

Серия статей о прифронтовых городах Донецкой Народной Республики в середине 2022 года. Корреспондент описывает последствия одного из самых сильных обстрелов Донецка, восстановление жизни в Волновахе, где совсем недавно закончились бои, эвакуацию мирных жителей из Мариуполя и ситуацию в Ясиноватой, которая ежедневно подвергалась обстрелам.

Видеообъявление победителей премии имени Халеда аль-Хатыба

3. «Лучшая работа: гуманитарная миссия (видео)».

— Себастьян Сальгадо, «Танго свободы в Луганске», интернет-портал Data Urgente (Аргентина).

Для съёмок цикла документальных фильмов журналист из Аргентины отправился в августе 2022 года в Луганскую и Донецкую народные республики. Фильм рассказывает истории местных жителей и о том, как восстанавливается после военных действий этот прифронтовой регион.

4. «Лучшая работа: гуманитарная миссия (текст)».

— Сара Саллум (Сирия), «Когда стихли орудия…», телеканал Al Mayadeen English (Ливан).

Серия статей о послевоенной жизни в ряде регионов Сирии. Журналист рассказывает о гуманитарном кризисе из-за нехватки воды и продовольствия, о росте эксплуатации детского труда и об опасности, исходящей от необезвреженных мин.

В состав жюри премии в этом году вошли военкор ВГТРК Евгений Поддубный, главный редактор египетской газеты Youm7 Ахмед Гомаа, главный ведущий межарабского телеканала Al Ghad Амро Абдель Хамид, ливанский военкор, сотрудник Центра исследований арабского единства Мохамед Балут, глава африканского подразделения телеканала TV BRICS Аянда Холлоу. Работы также оценивали журналисты RT Салям Мусафир (RT Arabic), Семён Сендеров (RT Spanish) и Томас Рёпер (RT DE).

В прошлые годы победителями Международной премии имени Халеда аль-Хатыба становились журналисты из России, Ирака, Ирландии, Сингапура, США, Италии, Сирии и Йемена.

Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была передана его семье на первой церемонии вручения премии.