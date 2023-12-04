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Документальные фильмы RT об СВО завоевали главные призы двух кинофестивалей

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Фильм документального телеканала RTД стал лауреатом Всероссийского фестиваля документального кино «Знание.Кино». Также киноленты телеканала получили награды Международного фестиваля документального кино и медиапроектов «Линия фронта».
Документальные фильмы RT об СВО завоевали главные призы двух кинофестивалей
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Документальная картина «Военкоры» режиссёра Артёма Сомова стала победителем в номинации «Кинохроника» фестиваля «Знание.Кино». Герои фильма, среди которых военкор RT Мурад Газдиев, а также военкоры Евгений Поддубный и Семён Пегов, рассказали, какими качествами нужно обладать, работая на передовой, насколько важно соблюдать меры безопасности и почему не каждый может стать военным журналистом.

Фестиваль, посвящённый советскому кинорежиссёру и сценаристу Дзиге Вертову, проходит в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

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Вторая лента из цикла — «Военкоры-2: «Птичник» и «Оля-Молодец» режиссёра-документалиста RT Клима Поплавского — удостоена высшей награды фестиваля «Линия фронта». Фильм рассказывает о работе военкоров Андрея Филатова и Ольги Курлаевой.

Картина режиссёра Михаила Бурова «Батальон «Крым». Фронтовые будни» о российских штурмовиках, воюющих на Запорожском направлении, одержала победу в номинации «Короткометражный документальный фильм». Приз зрительских симпатий достался фильму «Донбасс. Память поколений», в котором историки проводят параллели между Великой Отечественной войной и сегодняшним конфликтом. Также эта лента заняла третье место в номинации «Полнометражный документальный фильм».

Кроме того, жюри конкурса наградило корреспондента RTД Ольгу Кирий специальным дипломом имени Бориса Максудова «За мужество, проявленное при исполнении профессионального долга военкора».

Фестиваль «Линия фронта» прошёл в Ростове-на-Дону. В нём принимали участие работы из США, Германии, Сербии, Черногории, Белоруссии и Узбекистана.

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