Фильм RTД о военкорах получил приз фестиваля документального кино «Россия»
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Приз за операторское мастерство получил Михаил Буров, работавший над картиной.
Фильм также отмечен наградами Творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио.
В августе фильм «Военкоры» завоевал премию фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Церемония награждения прошла в Тольятти.
Фильм «Военкоры» был представлен в ноябре 2022 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. После презентации выступили авторы и герои фильма. Они рассказали о создании картины и об особенностях своей работы. Премьера ленты на RTД состоялась в конце декабря 2022 года.
RTД — документальный канал на русском и английском языках, входящий в международную телесеть RT. В эфире канала — документальные фильмы и сериалы, специальные программы, интервью и общественно-политические ток-шоу. Фильмы RTД посвящены важным политическим и социальным проблемам, они рассказывают о научных достижениях, жизни и традициях в разных уголках России и мира.