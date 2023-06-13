Время героев: международный фестиваль документального кино RT впервые пройдёт в семи городах России

Телеканал RT проведёт первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» в семи городах России. С июля по декабрь 2023 года жители Краснодара, Казани, Иркутска, Санкт-Петербурга, Волгограда, Курска и Грозного смогут увидеть документальные фильмы о героях специальной военной операции.

«Наш фестиваль не так давно отгремел в Москве. Теперь мы везём наши лучшие фильмы о героях страны в другие города, и первыми их увидят мои земляки», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Фестиваль откроется в Краснодаре 12 июля премьерной картиной военного документалиста Клима Поплавского. Это второй фильм документального цикла «Военкоры» — о работе российских журналистов на передовой. Лента рассказывает о людях, которые сражаются на информационном фронте.

В каждом городе будут представлены лучшие фильмы официальной программы кинофестиваля, прошедшего в Москве. Среди них — первая часть цикла «Военкоры», кинолетопись Артёма Сомова о работе журналистов Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина. Фильм-лауреат фестиваля документального кино «РОССИЯ» «Призраки. Солдаты забытой войны» Макса Фадеева и Сергея Белоуса — о бойцах и командирах легендарного батальона «Призрак», которые несколько лет держали линию фронта посёлка Донецкого. Картина «Культурный фронт» режиссёра Олега Некишева — о поэтах и музыкантах, выступающих в поддержку российских солдат.

«Мы хотим, чтобы фильмы фестиваля увидели как можно больше зрителей по всей России. Это фильмы о героях. О людях, рискующих самым ценным — своей жизнью — ради нашей страны, ради нас. Герои есть в каждом регионе. И о них надо рассказывать. Миссия фестиваля — укреплять единство и сплочённость народа в эти непростые времена», — отметила руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

Зрители также увидят фильм «Освобождение» Андрея Медведева — рассказ о том, как российские военные освобождают города; «Донбасс. Поэтому я здесь» — ленту Татьяны Борщ, в которой иностранные журналисты рискуют жизнью ради своих репортажей; «Мирные» Регины Ореховой — о жителях Мариуполя, столкнувшихся со смертью, голодом и лишениями, но не потерявших силу духа и веру; «Морпехи. Сильные духом» режиссёра Артура Соколова, где морпехи Струна, Рокот и Бойка впервые рассказали, как были тяжело ранены в ходе боевых действий; «От фаната до солдата» — историю Евгения Неучева о том, как фанаты футбольных клубов встали на защиту Родины.

Кроме того, на фестивале будут представлены премьерные картины и работы региональных и зарубежных документалистов. Также в каждом из городов пройдут встречи с авторами и героями фильмов, лекции, мастер-классы и круглые столы.

Подробнее о программе и регистрации — на сайте фестиваля.

За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTDoc выпустил более 1 тыс. документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

Международная телевизионная сеть RT — это новостные каналы на английском, арабском, испанском, французском, немецком языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на семи языках, в том числе на сербском и русском, и глобальное мультимедийное агентство Ruptly, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. В 2020 году RT первым в мире из новостных телеканалов набрал 10 млрд просмотров на YouTube, опередив BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews, Fox News. RT — одиннадцатикратный финалист престижной международной премии Emmy.