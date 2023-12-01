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RT на испанском завоевал премии Клуба журналистов Мексики

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Телеканал RT на испанском стал обладателем четырёх премий Клуба журналистов Мексики. Торжественная церемония вручения наград состоялась в штаб-квартире клуба в Мехико.
RT на испанском завоевал премии Клуба журналистов Мексики
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Премии Клуба журналистов Мексики удостоена информационно-аналитическая программа Ahí les va! («Держите!»). Ведущий Мирко Касале предлагает ироничный взгляд на политические события в Латинской Америке и мире. Выпуск, отмеченный премией, посвящён скандалу вокруг чествования члена дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады.

Награду также получил документальный фильм RT Reporta «Американцы в Мексике. Жизнь на две страны». Корреспондент RT Паола Гусман побывала в одном из приграничных мексиканских городов — Тихуане, который в последние годы принял большое количество американцев, предпочитающих жить в Мексике.

«Уже почти 14 лет RT на испанском рассказывает о происходящем в мире. Для нас большая честь, что наши программы отмечают не только зрители, но и жюри Клуба журналистов Мексики», — сказал заместитель руководителя RT на испанском языке Александр Лучанинов, который также получил премию в персональной номинации.

«Телеканал RT играет важную роль, так как предлагает иной взгляд на международные события и транслирует полезную альтернативную информацию. Это позволяет достичь информационного баланса в СМИ. Считаем очень позитивным тот факт, что RT получил здесь признание и заслуженно занимает своё место среди мексиканских СМИ», — отметил посол России в Мексике Николай Софинский.

RT неоднократно становился лауреатом Конкурса национальной и международной журналистики, который проводит Клуб журналистов Мексики. Годом ранее награды завоевали корреспонденты RT на испанском Борис Кузнецов, Семён Сендеров и Маурисио Ампуэро — за освещение специальной военной операции на Украине.

Кроме того, победителем становились программа Ahí les va! и документальный фильм RT Reporta о торговле людьми в штате Флорида (США).

В разные годы RT получал награды в том числе «За рост в области мультимедиа и разнообразие контента высокой социальной значимости» и «За вклад в многообразие точек зрения». Также RT на испанском дважды был признан лучшим телевизионным каналом.

Премия Клуба журналистов Мексики вручается с 1952 года. Профессиональное жюри, куда входят члены клуба, ежегодно отмечает наиболее значимые достижения в области СМИ по всему миру.

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