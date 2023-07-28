RT провёл встречу африканских СМИ с Марией Захаровой и анонсировал создание панафриканского форума

На саммите Россия — Африка Владимир Путин отметил, что в России чтут память выдающихся борцов за независимость Африки, чьих потомков RT привёз на форум. 27 июля RT организовал встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, анонсировал создание панафриканского форума и поднял тему важной роли видеоконтента в развитии медиабизнеса.

В своей речи на пленарном заседании саммита Владимир Путин особо отметил подвиг борцов за независимость, перечислив имена, в частности, Патриса Лумумбы, Гамаля Абделя Насера, Нельсона Манделы и Саморы Машела. Международная телесеть RT организовала участие потомков этих африканских лидеров в саммите.

«Основываясь на принципах справедливости и равенства, они твёрдо отстаивали для своих народов независимый путь развития, зачастую ценой собственной жизни. Эти идеалы свободы, независимости, суверенитета весьма значимы и сейчас, в нынешних непростых условиях международной турбулентности, когда идёт формирование по-настоящему многополярного миропорядка, а эпоха гегемонии одного или группы государств уходит в прошлое», — добавил Путин.

Накануне в рамках встречи с африканскими журналистами Мария Захарова отметила в том числе гигантский культурный потенциал России и Африки. Дискуссия с официальным представителем МИД продлилась более двух часов, возможность задать свои вопросы получили представители крупнейших африканских и российских СМИ. В рамках встречи обсудили информационно-культурное взаимодействие, затронули актуальные политические темы и развитие межконтинентального сотрудничества.

«Мы строили свою страну, чтобы выйти к нашим партнёрам с предложениями и гарантиями, которые сможем соблюсти. Наши истории тесно связаны со странами Африки, и мы об этом помним. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», — отметила Мария Захарова.

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На сессии «Панафриканизм: истоки, современность, будущее» потомки выдающихся африканских лидеров объявили о создании «Панафриканского форума антиколониального наследия» (ПФАН) при поддержке RT и международного агентства видеоновостей Ruptly.

В свою очередь, ПФАН займётся вопросами сохранения истории и культуры Африки. Форум будет решать современные проблемы Африки и помогать социальному и суверенному экономическому развитию, а также объединению африканских народов.

«Африка «повзрослела» и сама может принимать решения — теперь у её жителей есть такие же права, как у граждан Франции и Великобритании», — сказал Роланд Лумумба, сын Патриса Лумумбы.

В сессии приняли участие потомки африканских политических деятелей: Ндилека Мандела, Номатемба Тамбо, Жозина Машел, Мехдия бен Белла, Гамаль Абдель Насер — младший, Мадарака Ньерере, Роланд Лумумба, Кавечи Каунда. Модератором выступил Муса Ибрагим, руководитель бюро RT в Африке.

Во время дискуссии особое внимание уделили обсуждению перспектив сотрудничества в медиасфере.

В сессии «Роль видеоконтента в развитии медиабизнеса и СМИ: цифровые технологии на службе России и Африки» приняли участие заместитель министра цифрового развития РФ Бэлла Черкесова, генеральный директор RT Алексей Николов, генеральный директор Африканского вещательного союза Грегуар Нджака, руководитель видеоагентства Ruptly Динара Токтосунова и другие спикеры.

В дискуссии коснулись темы роста доли и влияния социальных сетей — сегодня на них приходится порядка 67%, при этом жители России проводят в социальных сетях около 1,5 часа в день, а наиболее потребляемым контентом остаются новости. В связи с чем участники подчеркнули важность взаимовыгодного сотрудничества в условиях обострения геополитических вопросов, производства и дистрибуции актуального и верифицированного контента.

Замминистра цифрового развития Бэлла Черкесова отметила: «Российские СМИ вынуждены работать в условиях беспрецедентных запретов на деятельность со стороны глобальных платформ. Это усложняет работу, но в то же время мы стали сильнее и креативнее в подаче информации. С аналогичной тенденцией сталкиваются и страны Африки, поэтому мы отлично понимаем друг друга. Это даёт нам почву для наращивания сотрудничества в сфере СМИ».

«Африканский вещательный союз — крупнейшая организация в Африке. Мы открыты к сотрудничеству с Россией и хотим, чтобы жители могли получать полную картину происходящего, даже если кто-то с этим не согласен», — сказал Грегуар Нджака, генеральный директор Африканского вещательного союза (AUB-UAR).

28 июля в рамках саммита Россия — Африка RT проведёт ещё две сессии медиафорума, в которых примут участие представители министерств и СМИ из стран Африки: «Многополярный информационный мир: роль арабских стран Африки в новых реалиях международных отношений» и «СМИ Глобального Юга: новые форматы, технологии и нарративы в Африке».

Саммит Россия — Африка продлится два дня — 27 и 28 июля. RT организовал приезд и участие в нём потомков легендарных африканских лидеров, а также привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ и информагентств.