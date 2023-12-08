RT Arabic открыл региональный офис в Алжире и запустил две новые программы — «Студия Алжир» и «Мосты на Восток»

Телеканал RT Arabic официально открыл региональный офис в Алжире, запустил программу «Студия Алжир» — пятую в цикле политических ток-шоу из мировых столиц, а также представил программу «Мосты на Восток» о связях России и арабского мира.

Программа «Студия Алжир» стала пятой в цикле ток-шоу RT Arabic из мировых столиц — Каира, Бейрута, Вашингтона и Парижа. Ведущая программы Ясмин Муссус — руководитель бюро RT Arabic в Алжире — обсуждает крупнейшие мировые и региональные события с местными политиками и экспертами. Гостем первого выпуска стал бывший премьер-министр Алжира Абдельазиз Бельхадем.

«Мы стремимся быть ближе к своим зрителям, расширять сотрудничество с Алжиром, а также активно освещать события, которые происходят в Африканском регионе. Теперь мы будем знакомить нашу аудиторию со взглядом Алжира на происходящее из нашего бюро в этой стране», — отметила руководитель телеканала RT Arabic Майя Манна.

Журналисты бюро RT Arabic в Алжире освещали военный переворот в Нигере, саммит БРИКС в ЮАР, саммит Африканского союза в Эфиопии и другие важные события в регионе.

Ещё одна новая программа RT Arabic — «Мосты на Восток» — посвящена связям России со странами арабского мира в экономике, политике, культуре, в области военно-технического сотрудничества и других сферах. В программе арабские политики, эксперты, представители бизнеса, а также преподаватели русского языка в университетах, музыканты и просто прохожие рассказывают о том, что для них Россия и что их связывает со страной.

«Мы не только обсуждаем политику и историю, но также пробуем местную кухню, изучаем культуру арабских стран. Мы знакомим зрителей с повседневной жизнью людей — открываем арабский регион с самых неожиданных сторон», — отметила ведущая программы, корреспондент RT Arabic Анна Книшенко.

Программа будет выходить на двух языках — арабском и русском. Для первого выпуска, который посвящён Алжиру, Анна взяла интервью у президента этой страны Абдельмаджида Теббуна и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.