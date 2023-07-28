Путин: Россия заключила соглашения по линии ВТС более чем с 40 странами Африки

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) более чем с 40 африканскими странами, часть из поставок производится на безвозмездной основе.

Об этом президент сообщил в ходе саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге.

«Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве более чем с 40 государствами Африки», — отметил он.

Также Путин добавил, что главная цель таких поставок — укрепление безопасности и суверенитета африканских государств.

Ранее президент России заявил, что африканский континент становится всё более важным игроком на мировой арене, новым центром силы, его роль в политической и экономической сферах стремительно «растёт в геометрической прогрессии», с чем придётся считаться всем другим странам.

Также он сообщил о росте поставок сельхозпродукции России в Африку, несмотря на санкции.