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Путин: Россия заключила соглашения по линии ВТС более чем с 40 странами Африки

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) более чем с 40 африканскими странами, часть из поставок производится на безвозмездной основе.
Путин: Россия заключила соглашения по линии ВТС более чем с 40 странами Африки
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Об этом президент сообщил в ходе саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге.

«Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве более чем с 40 государствами Африки», — отметил он.

Также Путин добавил, что главная цель таких поставок — укрепление безопасности и суверенитета африканских государств.

Ранее президент России заявил, что африканский континент становится всё более важным игроком на мировой арене, новым центром силы, его роль в политической и экономической сферах стремительно «растёт в геометрической прогрессии», с чем придётся считаться всем другим странам.

Также он сообщил о росте поставок сельхозпродукции России в Африку, несмотря на санкции.

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