Путин: Россия заключила соглашения по линии ВТС более чем с 40 странами Африки
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Об этом президент сообщил в ходе саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге.
«Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве более чем с 40 государствами Африки», — отметил он.
Также Путин добавил, что главная цель таких поставок — укрепление безопасности и суверенитета африканских государств.
Ранее президент России заявил, что африканский континент становится всё более важным игроком на мировой арене, новым центром силы, его роль в политической и экономической сферах стремительно «растёт в геометрической прогрессии», с чем придётся считаться всем другим странам.
Также он сообщил о росте поставок сельхозпродукции России в Африку, несмотря на санкции.