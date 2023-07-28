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Путин заявил, что Африка становится новым центром силы

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Африканский континент становится всё более важным игроком на мировой арене, новым центром силы и его роль в политической и экономической сферах стремительно «растёт в геометрической прогрессии», с чем придётся считаться другим странам.

«На наших глазах Африканский континент становится новым центром силы», — сказал российский лидер в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка.

Так, он указал на инициативу ряда африканских государств в попытке решения кризиса на Украине.

«Теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны её первоочередных интересов», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что эпоха гегемонии одной или нескольких стран уходит в прошлое.

Также президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани в интервью RT выразил мнение, что все заинтересованы в прекращении конфликта на Украине.

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