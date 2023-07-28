Путин заявил, что Африка становится новым центром силы
«На наших глазах Африканский континент становится новым центром силы», — сказал российский лидер в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка.
Так, он указал на инициативу ряда африканских государств в попытке решения кризиса на Украине.
«Теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны её первоочередных интересов», — добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что эпоха гегемонии одной или нескольких стран уходит в прошлое.
Также президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани в интервью RT выразил мнение, что все заинтересованы в прекращении конфликта на Украине.