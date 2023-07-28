Путин заявил, что Африка становится новым центром силы

Российский президент Владимир Путин заявил, что Африканский континент становится всё более важным игроком на мировой арене, новым центром силы и его роль в политической и экономической сферах стремительно «растёт в геометрической прогрессии», с чем придётся считаться другим странам.