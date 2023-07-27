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Глава Афросоюза считает, что все заинтересованы в прекращении конфликта на Украине

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Президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани в интервью RT выразил мнение, что все заинтересованы в прекращении конфликта на Украине.
Глава Афросоюза считает, что все заинтересованы в прекращении конфликта на Украине
  • РИА Новости

«Это проблема для всех. И мы, африканцы, обеспокоены, потому что Россия наш партнёр», — сказал он.

Ассумани добавил, что у африканских стран также партнёрские отношения не только с Россией, но и с Китаем, США и многими странами Европы. 

По его словам, «есть страны, которые находятся по разные стороны, но континент в целом нейтрален».

«И поэтому, учитывая вашу нейтральную позицию, вы можете найти решение. Именно это привело нас к тому, что мы предприняли инициативы, начиная с февраля 2023 года. Мы организовали несколько мероприятий. И мы надеемся продолжить в том же духе», — сказал Ассумани.

Также он заявил, что стороны обсудят урегулирование кризиса на Украине на саммите Россия — Африка.

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