Глава Афросоюза: стороны обсудят урегулирование кризиса на Украине на саммите Россия — Африка

Саммит Россия — Африка предоставляет возможность обсудить урегулирование ситуации вокруг Украины. Об этом заявил президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани.

«Совершенно верно, так и есть. В любом случае на этом саммите действительно есть такая возможность, как вы сказали», — ответил он в интервью RT на вопрос, будет ли подниматься на саммите тема урегулирования конфликта на Украине.

Ассумани подчеркнул, что стороны также обсуждали бы конфликт в любой другой точке мира.

«А в данном случае это напрямую касается России. Даже совсем недавно, когда мы были здесь, мы говорили на том саммите: давайте посмотрим, что мы можем сделать, как быть дальше», — сказал глава Африканского союза.

Также Ассумани сообщил, что Россия поддерживала африканцев, когда у них были проблемы.

Также глава Афросоюза поблагодарил Путина за поддержку Африки на международных площадках.