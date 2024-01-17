В МО Нигера заявили о планах начать наращивание потенциала ВС вместе с Россией
- AFP
Об этом министр заявил в беседе с РИА Новости, обсуждая свой визит в Россию.
«Что касается безопасности и обороны, то здесь дела идут быстро: мы уже провели ряд встреч в Ниамее, завершили работу над проектами здесь, в Москве, и очень скоро начнётся деятельность в области наращивания потенциала наших вооружённых сил», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что Минобороны России и Нигера договорились добиваться стабилизации в Африке.