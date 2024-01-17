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В МО Нигера заявили о планах начать наращивание потенциала ВС вместе с Россией

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Министр обороны Нигера генерал Салифу Моди заявил, что страна совместно с Россией в ближайшее время планирует начать деятельность по наращиванию потенциала своих вооружённых сил.
В МО Нигера заявили о планах начать наращивание потенциала ВС вместе с Россией
  • AFP

Об этом министр заявил в беседе с РИА Новости, обсуждая свой визит в Россию.

«Что касается безопасности и обороны, то здесь дела идут быстро: мы уже провели ряд встреч в Ниамее, завершили работу над проектами здесь, в Москве, и очень скоро начнётся деятельность в области наращивания потенциала наших вооружённых сил», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Минобороны России и Нигера договорились добиваться стабилизации в Африке.

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