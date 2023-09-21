«С целью повышения эффективности»: почему страны БРИКС выступили за реформирование ООН и Совбеза организации

Страны БРИКС поддержали идею реформы ООН, в том числе Совета безопасности всемирной организации, говорится в заявлении МИД России. Отмечается, что изменения нужны для повышения «демократичности, представительности, эффективности и действенности» ООН, чтобы структура могла надлежащим образом реагировать на текущие глобальные вызовы. Главы дипведомств государств БРИКС поддержали стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в СБ ООН. По мнению экспертов, Совет Безопасности в нынешнем виде действительно устарел, и инициатива стран БРИКС по увеличению роли государств Глобального Юга в этой структуре представляется наиболее справедливым вариантом реформирования всемирной организации.

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) выступили за реформирование ООН, в том числе Совбеза всемирной организации. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств государств группы на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

«Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая её Совет Безопасности (СБ), с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также увеличения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на текущие глобальные вызовы», — сообщается в документе.

На текущий момент в Совбез всемирной организации входят 15 государств-членов, пять из которых являются постоянными и имеющими «право вето». Это Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Остальные десять стран избираются в Совет Безопасности Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок, при этом пять из них подлежат ежегодному переизбранию.

В нынешнем заявлении главы дипведомств государств БРИКС поддержали стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР «играть более значительную роль в международных делах», в частности, в ООН и её Совете Безопасности. Кроме того, министры БРИКС подчеркнули, что участие стран группы в работе Совбеза, в том числе Бразилии в качестве избранного члена на период 2022—2023 годов, «является ценной возможностью» повысить значимость диалога по вопросам международного мира и безопасности. В государствах БРИКС также считают важными усилия, направленные на поднятие уровня «эффективности и результативности деятельности ООН по выполнению своих мандатов».

«Они (главы дипведомств. — RT) призвали страны БРИКС к дальнейшему сотрудничеству в области улучшения ресурсного обеспечения ООН, её административного управления и бюджета, сохранения роли государств-членов в качестве движущей силы ООН, а также обеспечения более эффективного надзора за деятельностью Организации и её укрепления», — говорится в заявлении МИД РФ.

Позиции сторон

Напомним, к реформированию ООН выступая на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа призывал и генсек Всемирной организации Антониу Гутерреш. По его словам, нынешние структуры глобального управления не соответствуют сегодняшнему миру. Гутерреш напомнил, что они в значительной степени создавались после Второй мировой войны, когда многие африканские страны всё ещё находились под властью колониальных держав и не участвовали в международных дискуссиях. По мнению генсека ООН, необходимость трансформации относится в первую очередь к Совету Безопасности Организации Объединённых Наций.

«Для того, чтобы многосторонние институты оставались по-настоящему универсальными, они должны быть реформированы, чтобы отражать сегодняшние силы и экономические реалии, а не власть и экономические реалии периода после Второй мировой войны», — подчеркнул Гутерреш, добавив, что «в отсутствие такой реформы фрагментация неизбежна».

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Позднее, выступая 19 сентября на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи всемирной организации, Гутерреш призвал модернизировать ООН в целом. По его словам, Организация Объединённых Наций, включающая Совбез, устарела и отражает реалии колониального мира.

«Сейчас мы стремительно движемся к многополярному миру… Мир изменился. Наши учреждения этого не сделали», — заявил Гутерреш.

По его словам, если многосторонние институты, такие, как всемирная организация не будут реформированы, международное сообщество ждёт «разлом», поскольку оно не сможет эффективно решать глобальные проблемы. А разногласия между Западом и Востоком, между Югом и Севером будут только углубляться, подчеркнул генсек.

На следующий день, выступая с трибуны 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, о необходимости реформировать всемирную организацию заговорил и президент США Джо Байден. По его словам, в Совбезе «нужно больше голосов и больше точек зрения». Как напомнил глава Белого дома, в прошлом году он уже объявлял, что Соединённые Штаты «поддержат расширение Совета Безопасности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов».

«Соединённые Штаты проводят серьёзные консультации со многими государствами-членами. И мы продолжим вносить свой вклад в продвижение реформ, поиск точек соприкосновения и достижение прогресса в предстоящем году. Нам необходимо выйти из тупика, который слишком часто тормозит прогресс и блокирует консенсус в Совете», — заявил Байден.

В контексте усилий по реформированию ООН США поддерживают страны, которые стремятся «лидировать по-новому и искать новые решения сложных вопросов», добавил глава Белого дома.

По данным газеты The Washington Post (WP), американские власти хотят расширить Совбез до 21 страны, включив в него шесть постоянных членов, но без права вето. Как пояснили журналисты WP, Соединённые Штаты не поддерживают идею предоставления права вето «каким бы то ни было новым постоянным членам», чтобы сохранить текущую степень полномочий пяти ведущих государств СБ ООН. Однако «любое реформирование Совета Безопасности вполне может уменьшить вес Запада», заявил неназванный дипломат всемирной организации, слова которого приводят авторы The Washington Post.

Совбез ООН

AP

© Jason DeCrow

«Такова реальность… Вопрос в том, действительно ли мы сейчас этого добиваемся? Наше желание её (реформу. — RT) осуществить ― это лишь красивые слова или же мы и правда настроены всерьёз, когда говорим, что хотим сделать это сейчас?», — отметил представитель ООН.

Однако трансформация Совбеза невозможна без согласия его членов и абсолютного большинства всех государств, входящих во всемирную организацию, заявил в интервью ТАСС первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, «такое решение должны ратифицировать все страны». В противном случае это приведёт к расколу Объединённых Наций, сказал дипломат.

В свою очередь, за увеличение числа членов Совета Безопасности ООН выступила Великобритания. Как заявил глава МИД страны Джеймс Клеверли, выступая в американском аналитическом центре Council on Foreign Relations (CFR), Лондон считает, что «располагать членством» в Совбезе должны Индия, Бразилия, Германия и Япония.

«Назревшая мера»

Как заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT, Совет Безопасности в нынешнем виде действительно теряет свою актуальность, и инициатива стран БРИКС по увеличению роли стран Африки, Азии и Латинской Америки в СБ ООН «представляется наиболее справедливым вариантом реформирования всемирной организации». По словам аналитика, сейчас среди пяти членов Совбеза три страны относятся к западному блоку, что не пропорционально ни демографическому, ни экономическому, ни политическому месту Запада в мире.

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«Реформирование СБ ООН — это назревшая мера, и она должна создать более справедливый мир, в котором интересы незападных стран будут в полной мере учтены, поэтому инициатива государств БРИКС усилить роль глобального Юга в структурах ООН заслуживает всемерной поддержки. В отличие от предложений США и Великобритании, которые стремятся к расширению своего влияния в Собезе преимущественно за счёт стран-сателлитов и союзников, БРИКС настаивает на более активном вовлечении в структуры ООН стран Африки, Азии и Латинской Америки», — считает Шаповалов.

Схожей позиции придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов. По его словам, Глобальный Юг имеет сейчас куда больший потенциал для развития, чем Глобальный Север в лице Запада.

«На юге живёт гораздо больше людей, он превосходит по перспективам экономического роста. Однако в настоящий момент в Совете Безопасности ООН основное влияние имеют всё-таки страны Запада: США, Великобритания и Франция. Если бы они пошли на увеличение численности постоянных членов СБ ООН, то самый идеальный для них сценарий — включить туда своих союзников: Германию и Японию. Это будет фактически означать узурпацию всей существующей системы международных отношений странами Глобального Севера», — пояснил он в комментарии RT.

При этом, по мнению Семибратова, Глобальный Север под предводительством США не пойдёт на предоставление права вступить в состав постоянных членов СБ ООН государствам Глобального Юга.