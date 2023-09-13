«Становится маргиналом и изгоем»: Киев заявил о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии, Китая и других стран

В Киеве обвинили Индию, Китай и другие государства в неспособности анализировать последствия собственных шагов и слабом интеллектуальном потенциале. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Также чиновник раскритиковал ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International за фиктивную работу и «абсолютно мусорные оценки». Как полагают эксперты, нападки украинской дипломатии вызваны неудачной попыткой дискредитировать Россию в ходе саммита G20. По мнению политологов, Киев рискует лишиться возможности сохранять нормальных отношений с Нью-Дели, Пекином и странами Глобального Юга.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «Новому изданию» заявил, что Индия, Китай и ряд других государств не анализируют последствия собственных шагов и имеют «слабый интеллектуальный потенциал».

«В чём проблема Индии, Китая и так далее. Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов, слабый интеллектуальный потенциал у этих стран, к сожалению… Да, Индия послала сегодня луноход и уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир», — сказал представитель киевского режима.

По его мнению, Индия, Китай, Турция и другие государства, которые не стали обострять отношения с Россией, «эффективно зарабатывают» на нынешнем вооружённом конфликте.

Также Подоляк раскритиковал ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International. Он назвал их «фиктивными организациями, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками». Наряду с этим он уличил международные структуры в том, что они не собираются вести «юридическую борьбу» с Россией и признавать геноцид украинского народа.

«На самом деле ООН — отсутствующая полностью организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там те или иные должности», — сказал Подоляк.

На резкие выпады киевского чиновника обратил внимание постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания по вопросу поставок западного оружия Украине.

«Так что в понимании украинцев вы, госпожа Накамицу (замгенсека ООН Изуми Накамицу. — RT), и ваш генсекретарь сегодня не докладывали Совету Безопасности, а «засоряли наше сознание абсолютно мусорными оценками». Вот так перед лицом неминуемого военного и политического банкротства киевский режим начинает полностью терять самообладание», — сказал Небензя.

«Украинский параграф»

Как полагают опрошенные RT эксперты, столь резкие высказывания советника руководителя офиса президента Украины главным образом продиктованы обидой киевского режима на то, как прошёл саммит G20, состоявшийся в конце прошлой недели в Нью-Дели.

«Я думаю, что оскорбительные высказывания Подоляка — это проявление обиды на дружественные России страны, Запад и международные организации, включая ООН. Это раздражение, обида на весь мир, который с точки зрения Киева должен постоянно обсуждать Украину и всячески ей помогать. И когда Подоляк говорит о «слабом интеллектуальном потенциале», то ему стоит сначала посмотреть на себя и своих украинских коллег», — заявил в комментарии RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченков.

Саммит G20 в Ньою-Дели

© Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images

Напомним, что индийская сторона не пригласила на саммит G20 украинского президента Владимира Зеленского. Как пояснил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, лидера киевского режима не позвали, поскольку G20 не может заниматься мирным урегулированием, замещая функции Совета безопасности ООН. При этом в Белом доме сообщали о важности присутствия Зеленского.

В прошлом году украинский президент принял участие в саммите «Большой двадцатки», который проходил в Индонезии, на Бали, по видеосвязи. Зеленский сделал видеообращение, в котором представил так называемую «украинскую формулу мира».

По итогам саммита большинством голосов была принята так называемая Балийская декларация лидеров «Группы двадцати», в которой выражалось «глубочайшее сожаление по поводу агрессии Российской Федерации против Украины». Также в тексте документа содержалось требование «полного и безоговорочного вывода вооружённых сил с территории Украины».

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В итоговом документе в нынешнем году отсутствовали антироссийские формулировки. В частности, в Делийской декларации лидеров «Группы двадцати» сообщалось, что стороны будут приветствовать «все относящиеся к делу и конструктивные инициативы, способствующие установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», который будет отвечать всем целям и принципам Устава ООН «в интересах содействия мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами».

По данным западных СМИ, в США и Европе разочарованы результатами саммита в Индии, поскольку планы по изоляции России провалились. Также о дипломатической неудаче в Нью-Дели рассказали кандидат в президенты США Никки Хейли и председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

10 сентября на саммите G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил журналистам о том, что Запад не смог украинизировать повестку дня. По словам главы российского дипломатического ведомства, это удалось сделать во многом благодаря консолидированной позиции стран Глобального Юга.

«Показательно, что «украинский параграф» включён и является предметом консенсуса, но он не про Украину. Да, там упомянут украинский кризис, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех существующих в мире конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН, в их полноте и взаимосвязи. Это важно, потому что Запад, как только речь заходит об Украине, не может вступать в интеллектуальные дискуссии, а только требует прекращения «российской агрессии» и восстановления территориальной целостности Украины», — сказал Лавров.

Как отметил в беседе с RT политолог Андрей Суздальцев, саммит G20 отчётливо продемонстрировал изменение отношения к России, конфликту на Украине и политике Запада. В результате Соединённые Штаты и их союзники не смогли добиться участия Зеленского и включения жёстких антироссийских формулировок в Делийскую декларацию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди

© Мария Захарова/telegram

«Саммит G20 показал, насколько активнее стала внешняя политика Африки и стран Юго-Восточной Азии. Если год назад они фактически молчали, то сейчас они высказывают точку зрения, которая противоречит той позиции, которую пытаются навязывать коллективный Запад и киевский режим. Монополия Запада теперь повержена, а это означает, что интересы Киева в G20 уже не учитываются», — пояснил Суздальцев.

По словам эксперта, киевский режим сейчас очень раздражён и «метает молнии на всех», в том числе на ООН, МАГАТЭ и прозападные организации вроде Amnesty International.

«Режим Зеленского вновь продемонстрировал, что его наглость не знает пределов. С самого начала СВО все международные структуры ополчились против России. Киеву по факту подыгрывали даже ООН и МАГАТЭ, обязанные сохранять нейтралитет. Но теперь режим Зеленского платит им совсем другой монетой», — сказал Суздальцев.

«Эмоциональные излияния»

Как предположил в разговоре с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, после нападок Подоляка позиции Киева в мире станут ещё слабее, а украинская повестка дня потеряет продолжит терять значимость на международных площадках.

«То, что наговорил советник главы офиса украинского президента является проявлением истерики, потоком бескультурья и хамства. Такими провокациями Украина хочет вновь привлечь к себе внимание. Однако Подоляке, как и всему окружению Зеленского, самим не хватает ума для понимания того, что нынешние глобальные перемены происходят не в пользу Украины и сопровождаются уменьшением влияния Запада, на который всецело опирается Киев», — подчеркнул Жарихин.

По словам эксперта, оскорблениями Индии, Китая, ООН режим Зеленского отрезает возможность сохранения нормальных политических отношений с нейтральными государствами и диалога по вопросу мирного урегулирования.

«Китай, африканские страны, ООН выступают с мирными инициативами, спокойно взаимодействуют с Киевом. Я не думаю, что они станут реагировать публично на высказывания Подоляка и вступать в перепалку с охамевшей командой Зеленского. Однако выводы о неадекватности и агрессивности Киева они наверняка сделают», — рассуждает Жарихин.

Схожую точку зрения разделяет Дмитрий Егорченков. По мнению эксперта, режим Зеленского совершает стратегическую ошибку, провоцируя Индию, Китай и страны Глобального Юга. В то же время политолог не исключает, что оскорбления в адрес Пекина, Нью-Дели и других нейтральных стран прозвучали по указке Вашингтона.

«Не думаю, что у незападных стран были какие-то иллюзии относительно киевской хунты, особенно у Китая, который вряд ли забыл историю с аннулированием сделки по «Мотор Сич». Этот эпизод был очень показателен в плане масштаба американского влияния на процесс принятия решений на Украине. Тем не менее дверь перед Киевом никто не закрывал. Если бы режим Зеленского действовал в интересах Украины, то никогда, конечно же, не опустился до оскорблений Китая и других государств», — отметил Егорченков.

© Ukrainian Presidential Press Office via AP

В свою очередь Андрей Суздальцев полагает, что высказывания советника главы офиса украинского президента являются уже вошедшим в традицию проявлением наглости и хамства украинской дипломатии.

«Весь этот поток эмоциональных излияний представителей киевского режима мы наблюдаем не впервые. Повод для них всегда находится, потому у нашего противника всегда кто-то виноват. Просто ранее жалобы, упрёки и оскорбления касались западных властей. Сейчас новым источником проблем фактически объявляется Китай, Индия, страны Глобального Юга, а заодно ООН и прозападные организации. Киев терпит неудачу в попытке настроить всех против России. В итоге режим Зеленского сам становится маргиналом и изгоем»», — заключил Суздальцев.