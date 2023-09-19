Полянский: США не смогут провести реформу Совбеза ООН без согласия его членов

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью ТАСС, что проведение Вашингтоном реформы Совета Безопасности ООН без согласия его членов и абсолютного большинства всех стран, входящих во всемирную организацию, невозможно.

«Такое решение должны ратифицировать все страны», — сказал дипломат. При этом он отметил, что попытки поступить иначе приведут к расколу Объединённых Наций. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН. Также генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глобальная финансовая архитектура и Совет Безопасности ООН устарели и нуждаются в структурных реформах.