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Полянский: США не смогут провести реформу Совбеза ООН без согласия его членов

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью ТАСС, что проведение Вашингтоном реформы Совета Безопасности ООН без согласия его членов и абсолютного большинства всех стран, входящих во всемирную организацию, невозможно.

«Такое решение должны ратифицировать все страны», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что попытки поступить иначе приведут к расколу Объединённых Наций.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН.

Также генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глобальная финансовая архитектура и Совет Безопасности ООН устарели и нуждаются в структурных реформах.

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