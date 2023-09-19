Полянский: США не смогут провести реформу Совбеза ООН без согласия его членов
«Такое решение должны ратифицировать все страны», — сказал дипломат.
При этом он отметил, что попытки поступить иначе приведут к расколу Объединённых Наций.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН.
Также генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глобальная финансовая архитектура и Совет Безопасности ООН устарели и нуждаются в структурных реформах.