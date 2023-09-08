Генсек ООН Гутерреш заявил, что Совбез нуждается в структурных реформах
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Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нью-Дели.
«Глобальная финансовая архитектура устарела, нефункциональна и несправедлива. Это требует глубоких структурных реформ. То же самое можно сказать и о Совете Безопасности ООН», — цитирует РИА Новости его слова.
Ранее Гутерреш в ходе выступления на саммите БРИКС заявил о необходимости реформ Совета Безопасности ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы.
Также глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор в интервью RT высказалась на тему необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.