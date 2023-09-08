Генсек ООН Гутерреш заявил, что Совбез нуждается в структурных реформах

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глобальная финансовая архитектура и Совет Безопасности ООН устарели и нуждаются в структурных реформах.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нью-Дели.

«Глобальная финансовая архитектура устарела, нефункциональна и несправедлива. Это требует глубоких структурных реформ. То же самое можно сказать и о Совете Безопасности ООН», — цитирует РИА Новости его слова.

Ранее Гутерреш в ходе выступления на саммите БРИКС заявил о необходимости реформ Совета Безопасности ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы.

Также глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор в интервью RT высказалась на тему необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.