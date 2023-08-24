Гутерреш призвал реформировать СБ ООН и Бреттон-Вудскую финансовую систему

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на саммите БРИКС заявил о необходимости реформ Совета Безопасности ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы.

Он напомнил, что СБ ООН и Бреттон-Вудские институты были созданы после Второй мировой войны, «когда многие африканские страны были всё ещё под управлением колониальных держав».

«Для того чтобы многосторонние институты оставались подлинно универсальными, они должны быть реформированы для отражения нынешней силы и экономических реалий», — цитирует его ТАСС.

Ранее представитель Генсека Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш с радостью принял приглашение на саммит БРИКС.