«Надо быть очень осторожными»: Генсек ООН Гутерреш призвал реформировать Совбез организации

Большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности всемирной организации. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании Совбеза под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В свою очередь, глава МИД РФ отмечал, что Совет Безопасности ООН следует расширять не за счёт западных стран, а за счёт представителей Азии, Африки и Латинской Америки. Политологи отмечают, что на данном этапе разговор о реформе ООН является беспредметным, а стремление Запада включить в Совбез своих союзников — это попытка размыть влияние России.

Необходимость реформы Совета Безопасности ООН признают большинство стран, входящих в организацию. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании Совбеза под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Страны-члены в числе первых выступают за преобразование межправительственных органов с тем, чтобы отвечали меняющимся требованиям. Большинство признаёт, что реформы, отражающие нынешнюю геополитическую реальность, пошли бы на пользу Совету Безопасности», — сказал Антониу Гутерреш.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Совет Безопасности следует расширять не за счёт западных стран, а за счёт представителей Азии, Африки и Латинской Америки.

«Нужно расширить количество членов Совета Безопасности ООН. Азиатские и африканские страны (сейчас Запад в нём представлен слишком уж сильно)», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Ангажированная реформа



Вопрос реформирования Совбеза ООН поднимался многими странами за последние несколько лет. Однако наиболее остро он встал после начала спецоперации РФ на Украине. При этом страны коллективного Запада и их союзники говорят о реформах Совбеза ООН и самой организации как о потенциальном способе ограничить влияние в ней России.

Так, президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году несколько раз призывал исключить Россию из Совбеза ООН и организации в целом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Gettyimages.ru

© Fatih Aktas/Anadolu Agency

Кроме того, Киев также заявлял о нелегитимности статуса России в Совете Безопасности. В конце декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что РФ якобы незаконно получила место СССР в совете и что его страна якобы начала некий «процесс», направленный на исключение России из СБ и всей организации.

При этом характер процесса Кулеба не пояснил, а с тех пор каких-либо обновлений по этой теме озвучено не было.

Напомним, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее уже заявляла о невозможности на данный момент исключить РФ из числа пятёрки постоянных членов.

В МИД России неоднократно отмечали, что призывы к лишению РФ её статуса в организации являются несерьёзными, так как для этого нет соответствующей процедуры. А создать её можно только через изменение Устава ООН. Для этого нужно, чтобы за изменение проголосовали две трети членов Генеральной Ассамблеи ООН, после чего решение должно быть ратифицировано двумя третями стран — членов организации, включая всех постоянных членов Совбеза.

«Никакого другого законного пути осуществить подобный план просто не существует», — отмечала в 2022 году официальный представитель МИД Россси Мария Захарова.

Другие страны также заявляли о необходимости реформировать Совбез ООН. Напомним, в начале февраля к этому призвали президент США Джо Байден и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва. Они говорили о необходимости расширения Совбеза ООН за счёт предоставления мест постоянных членов странам Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

В начале марта за реформирование Совета Безопасности ООН путём увеличения количества постоянных и непостоянных членов также выступили страны — участницы четырёхстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония).

«Мы вновь подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Устава ООН, включая тройку его основополагающих принципов, а также нашу твёрдую приверженность укреплению ООН и международной системы посредством программы всеобъемлющего реформирования, в том числе за счёт расширения круга постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН», — говорилось в совместном заявлении по итогам переговоров глав МИД этих стран в Нью-Дели.

Кроме того, с призывами реформировать Совбез ООН регулярно выступает и Турция. Так, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова выступил с таким призывом в начале апреля.

«Текущий порядок, при котором судьба человечества зависит от воли пяти стран, нельзя назвать устойчивым. Назрела острая необходимость реформирования Совета Безопасности ООН в соответствии с представлениями об инклюзивности и всеобщем охвате», — заявил он.

Напомним, что в состав Совбеза ООН входят пять постоянных членов (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) и десять непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок.

Беспредметные разговоры

По мнению заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, призывы реформировать ООН всегда раздаются на фоне глобальных кризисов, однако сам Устав организации не предполагает этого.

«В Уставе ООН не заложена процедура реформы. И особенно это касается Совбеза ООН, считающегося ключевым органом организации, участники которого были определены по итогам Второй мировой войны. Поэтому непонятно, как именно реформировать эту организацию. Другое дело, что ООН сама по себе превратилась в бюрократическую систему международных чиновников, получающих гигантские зарплаты при низкой эффективности работы. Прежде чем начинать реформы Совбеза, Гутеррешу надо пристально посмотреть на работу этого аппарата», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Заседание Совбеза ООН

Gettyimages.ru

© Fatih Aktas/Anadolu Agency

Говоря о необходимости ввести в Совбез ООН новые страны, Гутерреш и коллективный Запад, очевидно, имеют в виду своих ближайших союзников, считает Вадим Козюлин.

«Они имеют в виду своих ближайших союзников по типу Германии, Австралии или Японии, тех, кто от них зависим, где есть американские военные базы. Хотя есть и другие желающие, например Турция, которая регулярно поднимает вопрос о реформе Совбеза ООН. Есть и большие страны глобального Юга — Бразилия и Индия, которые тоже готовы войти в Совбез, чтобы их голос был услышан», — рассказал политолог RT.

Однако сейчас провести какую-либо реформу ООН не представляется возможным, утверждает Вадим Козюлин.

«Такую реформу провести невозможно, потому что для этого нет процедуры. В процессе перехода от разговоров к практическим действиям будет большой скандал по поводу раздела пирога. Слишком много желающих, слишком велики противоречия. Интересы великих держав здесь будут иметь очень большое значение, то есть действующие члены Совбеза будут проталкивать своих участников. Какой-то компромиссный вариант здесь невозможен, потому что опять будет срабатывать право вето», — отметил эксперт.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии RT отметил, что разговоры о реформе Совбеза ООН тенденциозны, так как организация находится под сильным влиянием США.

«Прежде чем реформировать Совбез или вообще ООН, следует расположить штаб-квартиру в действительно нейтральной стране, а не оставлять её в США, которые коррумпируют аппарат и секретариат организации. Поэтому, если мы хотим что-то реформировать в ООН, сначала нужно обеспечить условия для того, чтобы это не происходило под давлением Вашингтона. А своё лицо он продемонстрировал и демонстрирует регулярно, отказывая в визах тем людям, которые должны работать на площадках ООН», — подчеркнул политолог.

В нынешней геополитической обстановке реформировать ООН таким образом, чтобы объективно учесть интересы всех участников процесса, будет очень сложно, считает Алексей Мухин.

«Мы прекрасно знаем, что многие западные страны или их сателлиты пытаются исключить Россию из Совбеза ООН всеми силами, однако сделать это прямо невозможно. Начало реформы Совета сейчас — это шаг по ограничению влияния РФ в организации, шаг на пути к её исключению, поэтому надо быть очень осторожными», — заключил собеседник RT.