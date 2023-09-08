«Грязные методы»: в СВР заявили о планах США устранить лидеров временной администрации в Нигере

США рассматривают вариант физического устранения лидеров военного переворота, которые пришли к власти в Нигере, сообщила Служба внешней разведки РФ. По данным ведомства, в администрации Байдена «прорабатывают» различные варианты «укреп­ления демократии» в африканской стране. По данным СВР, представители американских спецслужб напрямую обсуждают с партнёрами потенциальных исполнителей возможных покушений на пришедших к власти персон. Ставка делается в первую очередь на людей, которые находятся в ближайшем окружении руководителей переходных структур. Эксперты считают, что к такому сценарию США могут прибегнуть из-за невозможности повлиять на ситуацию в Нигере политическим путём.

США рассматривают вариант физического устранения лидеров путча, пришедших к власти в Нигере, сообщила Служба внешней разведки РФ.

«По поступающей в СВР информации, США явно не устраивает развитие событий в Нигере, где к власти в результате военного переворота недавно пришла временная администрация во главе с генералом Абдурахманом Чиани. В Вашингтоне задумываются над тем, как не только затормозить опасную для Запада тенденцию превращения Африки в один из центров силы многополярного мира, но и прибрать к рукам французское «наследство» в стратегически значимом Сахеле», — говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

По данным службы, в администрации Байдена «прорабатывают» различные варианты «укреп­ления демократии» в Нигере.

«Считается неоправданным делать это руками Экономического сообщества стран Западной Афри­ки (ЭКОВАС), имеющего тесные связи с Парижем. Более «эф­фективным» вариантом американцам видится физическое уст­ранение «путчистских лидеров», опирающихся на поддержку большинства населения. Представители американских спец­служб напрямую обсуждают с партнёрами потенциальных ис­полнителей возможных покушений, делая ставку на лиц из бли­жайшего окружения руководителей переходных структур, же­лательно из числа прошедших спецподготовку в учебных заве­дениях Пентагона» — пояснили в российской спецслужбе.

В СВР подчеркнули, что в использовании подобных «грязных методов» для Вашингтона нет ничего нового.

«Хорошо известно, что уже начиная с 60-х годов прошлого века американцы вели прицельную работу по «избавлению» Африканского континента от сильных нацио­нальных лидеров. ЦРУ, в частности, приложило руку к убийству П. Лумумбы в Конго, свержению К. Нкрумы в Гане, аресту Н. Манделы в ЮАР. Американская разведка действовала на­столько жестоко и вызывающе, что даже президент США Л. Джонсон в сердцах назвал её «чёртовой корпорацией убийц», — напомнили в СВР.

Сейчас же власти США решили снова прибегнуть к подобным методам, отмечают российские разведчики.

«Похоже, столкнувшись с неожиданным и крайне неприят­ным для себя геополитическим пробуждением Африки, Белый дом решил прибегнуть к старым, что называется, проверенным рецептам», — отметили в СВР.

Американский интерес

Напомним, что в конце июля президентская гвардия и вооружённые силы Нигера объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума, закрытии границ в стране и введении комендантского часа.

Участники переворота сформировали национальный совет по защите отечества, во главе которого встал командующий гвардией генерал Абдурахман Чиани.

Нигерские мятежники

AFP

Одновременно в стране прошли массовые антифранцузские протесты. Участники манифестаций требовали, в частности, вывода французских войск с территории Нигера так как вблизи столицы страны — города Ниамей — расположена крупнейшая в Африке французская авиабаза, а общая численность военного контингента Парижа в Нигере достигает 1,5 тыс. человек.

Страны Запада, а также государства, входящие в ЭКОВАС, ввели против Нигера и его новых властей санкции. Кроме того, объединение пригрозило провести военную интервенцию в Нигер, если путчисты не восстановят президента Базума в должности. Стоит отметить, что срок первоначального ультиматума ЭКОВАС истёк ещё 6 августа, однако пока каких-либо военных действий не последовало.

Издание Monde 5 сентября со ссылкой на источники во французском правительстве сообщило, что Париж начал переговоры с нигерскими военными о выводе дислоцированных в стране французских военных.

В Нигере есть и американское дипломатическое и военное присутствие. При этом американские СМИ сообщают, что сотрудники Госдепа не были готовы к такому развитию событий.

«Хотя слухи о перевороте ходили в Нигере уже некоторое время, официальные представители США были застигнуты врасплох, когда он всё-таки произошёл, поскольку Африка долгие годы не была в приоритете США, и у них там не хватает кадров», — поясняет NBC News со ссылкой на дипломатические и военные источники в администрации Байдена.

NBC News: Застигнутые врасплох. За несколько часов до переворота в Нигере дипломаты США сообщали, что ситуация в стране стабильная

Так, по словам одного из американских дипломатов «в первый день все наши доверенные лица сообщали нам, что происходящее никто не поддерживает», говорится в статье под заголовком «Застигнутые врасплох: За несколько часов до переворота в Нигере дипломаты США сообщали, что ситуация в стране стабильная».

«Потом, на второй день, было похоже, что поддержка несколько увеличилась», — констатировал сотрудник Госдепа.

В свою очередь агентство Associated Press (AP) напоминает, что ещё в марте госсекретарь США Блинкен во время своего визита в Нигер хвалил страну как «образцовый пример сопротивления, демократии и сотрудничества».

Associated Press: В Нигере США пытаются удержать свой последний и лучший аванпост по борьбе с терроризмом в Западной Африке

AP

Напомним, что в начале августа в Нигер для переговоров с лидерами мятежников прибыла исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд. Она впоследствии сообщила, что Вашингтон предлагал способы восстановить демократический порядок в стране, но мятежники не проявили к этому особого интереса.

По информации AP, на данный момент в Нигере находятся американские военнослужащие 409-й экспедиционной авиагруппы: на Авиабазе 201 в Агадесе, городе с населением более 100 тыс. человек на южной окраине Сахары, и Авиабазе 101 в Ниамее, столице Нигера.

Сценарий с устранением

Устранение неугодных лидеров в странах «глобального Юга» — хорошо известный метод Вашингтона, отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в комментарии RT.

«Если такой сценарий обсуждается в отношении того или иного лидера, значит сценарий со сменой режима другими способами нереализуем. Лидеры путча в Нигере пользуются широкой поддержкой народных масс, и традиционная «цветная революция» по методичке в их отношении не пройдёт. Поэтому был взят курс на устранение этих лидеров», — пояснил эксперт.

Владимир Батюк считает, что с учётом постреволюционного хаоса и проблем с формированием новых органов власти, нигерийские лидеры достаточно уязвимы для такого рода попыток, чем, очевидно, решили воспользоваться американцы.

«Это может привести к дальнейшей стабилизации обстановки в Западной Африке, к серьёзному осложнению отношений между африканскими государствами и возникновению конфликтов, которые останутся в памяти и африканских лидеров, и всего континента очень надолго», — подчеркнул собеседник RT.

Сценарий с устранением при участии США одного или нескольких лидеров переходных властей в Нигере возможен, однако он будет слишком очевиден и привлечёт к себе много внимания, считает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«Иногда те или иные фигуры по непонятным причинам исчезают, сходят с политической арены. Другой вопрос, что физическое уничтожение уже перестаёт быть эффективным сейчас. Найдутся другие. Сейчас более эффективна дискредитация этих лидеров. Ведь на могиле этих лидеров могут сплотиться их сторонники и сочувствующие. Поэтому давление, дискредитация и поиск умеренных и компромиссных фигур предпочтительнее. Естественно, всё это будет делаться не напрямую», — рассказал эксперт.

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Однако США не гнушаются и более топорных сценариев, и тому есть целый ряд исторических примеров, например многочисленные планы и попытки устранить Фиделя Кастро, устранение Сальвадора Альенде, добавил политолог.

Михаил Синельников-Оришак напомнил, что в разных странах Африки за последнее время сменилось уже несколько правительств и лидеров, что явно привлекло к себе внимание США и других стран Запада.

«Для Африки наступает новый политический период. Многочисленные путчи и перевороты говорят о том, что предыдущий порядок перестал устраивать как часть политических и военных элит, так и граждан. В своё время так начиналась Арабская весна. Сейчас похожий процесс происходит в Африке, и он только начинается», — заключил собеседник RT.