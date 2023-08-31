Режим ожидания: делегаты ЭКОВАС представили главам МИД Евросоюза свои соображения о военной операции в Нигере

Несколько высокопоставленных представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступили на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Толедо. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, они представили «африканское видение» ситуации в Нигере, где к власти в результате государственного переворота пришли мятежники. В частности, обсуждалась возможность военного вторжения в республику. На этом фоне СМИ сообщили, что председательствующий в ЭКОВАС президент Нигерии Бола Тинубу предложил путчистам некий переходный период — подробностей инициативы не приводится. Эксперты отмечают, что в регионе образовался определённый паритет между сторонниками ЭКОВАС и Нигера.

Председатель комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре, комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах и глава МИД в свергнутом правительстве Нигера Хассуми Массауду представили министрам иностранных дел стран ЕС своё видение ситуации в регионе, включая возможность военной интервенции в республику. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам двухдневной неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Толедо сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Участие африканских лидеров стало очень полезно, они представили африканское видение ситуации и возможности военного развёртывания на земле», — цитирует ТАСС Борреля, который добавил, что ЕС пока находится «в режиме ожидания» в отношении вероятной военной операции ЭКОВАС.

Кроме того, глава европейской дипломатии заявил, что Брюссель намерен ввести индивидуальные санкции против мятежников. При этом предполагаются гуманитарные исключения, чтобы прекращение оказания всех видов помощи Нигеру со стороны ЕС, а также остановка торговли «не навредили» одной из беднейших стран мира.

«Мы предоставим ЭКОВАС полную поддержку, но мы должны понимать, что именно они хотят сделать. Нам нужны чётко сформулированные предложения ЭКОВАС, и мы готовы их поддержать. Мы должны знать, что ЭКОВАС намерен делать, — сказал Боррель. — Конечно, мы предпочитаем дипломатическое решение, никто не хочет военной операции... ЕС поддерживает африканское решение для африканских проблем».

В свою очередь, Омар Алье Туре пояснил, что представители ЭКОВАС посетили встречу в Толедо, чтобы донести до стран Евросоюза позицию объединения и в расчёте на поддержку со стороны ЕС. «Лидеры стран ЭКОВАС заняли позицию, согласно которой следует использовать все возможные инструменты для восстановления конституционного порядка в Нигере», — добавил он.

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При этом вечером 31 августа стало известно, что председательствующий в ЭКОВАС президент Нигерии Бола Тинубу предложил захватившим власть в Нигере военным некий переходный период сроком на девять месяцев. Агентство AFP не приводит каких-либо подробностей предложения, однако отмечается, что Тинубу подчеркнул: санкции ЭКОВАС не будут смягчены без «позитивных корректировок» со стороны мятежников.

Без неприкосновенности

На фоне встречи в Толедо правительство путчистов продолжает демонтировать отношения с Францией. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что новые власти Нигера лишили посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и отдали приказ силовым ведомствам начать процесс его выдворения из страны. В Министерстве иностранных дел Пятой республики заявили телеканалу BFMTV, что не считают законными эти решения.

Это произошло через несколько дней после того, как французский президент Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере.

«Мы не признаём власть путчистов, мы поддерживаем президента (Мохамеда Базума. — RT), который так и не ушёл в отставку, и будем его поддерживать дальше, а кроме того, мы поддерживаем и дипломатические, и — когда будут приняты соответствующие решения — военные шаги ЭКОВАС», — заявил Макрон.

Митинг в поддержку мятежников в Нигере

© Sam Mednick

Правительство путчистов предписало послу Франции покинуть территорию страны в течение 48 часов ещё 26 августа. При этом данные о том, что новые власти также решили выслать послов США, Германии и Нигерии, были опровергнуты.

Напомним, что в конце июля президентская гвардия (позднее к ней присоединилось командование вооружённых сил страны) объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума, объявила о его смещении, закрытии границ и введении комендантского часа.

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Одним из первых своих решений новые власти страны приостановили экспорт урана и золота во Францию, одновременно в стране прошли массовые антифранцузские протесты. Участники манифестаций требовали, в частности, вывода войск Пятой республики с территории Нигера (вблизи столицы страны — города Ниамей — расположена крупнейшая в Африке французская авиабаза, а общая численность военного контингента в Нигере достигает 1,5 тыс. человек).

После этого Запад, а также государства, входящие в ЭКОВАС, ввели против Нигера и правительства путчистов санкции. Кроме того, объединение пригрозило военной интервенцией, если президент Базум не будет восстановлен в должности. Стоит отметить, что срок первоначального ультиматума ЭКОВАС истёк ещё 6 августа, однако до сих пор информации о военных действиях в республике не поступало.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного командира одной из стран ЭКОВАС сообщала, что объединение приняло решение отложить вторжение в Нигер из-за недостаточной готовности сил организации.

Позднее, 18 августа, комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах заявил, что дата военной интервенции в Нигер всё же согласована. В стране на фоне этого решения была объявлена добровольная мобилизация, а армиям Мали и Буркина-Фасо, которые заявляли о намерении поддержать мятежников, разрешили войти на территорию страны в случае нападения на неё.

Патовая ситуация

Как считает военный политолог Иван Коновалов, ситуация с потенциальной военной интервенцией в Нигер стала патовой, поэтому ЕС и ЭКОВАС постоянно требуется согласовывать и обсуждать свои позиции по этому вопросу.

«Открытое одобрение военной интервенции в Нигер не очень хорошо отразится на имидже ЕС. Европа и Запад в целом хочет, чтобы ЭКОВАС самостоятельно принял решение о вторжении и сам же его осуществил. Поэтому весьма сомнительно, что ЕС станет брать на себя ответственность за начало конфликта», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Мобилизация в столице Нигера городе Ниамей

AP

© Sam Mednick

При этом, по его словам, ситуация сложилась довольно неоднозначная, так как ряд стран — Мали, Буркина-Фасо и Алжир — заявили, что поддержат новые власти Нигера войсками и другой помощью.

«Образовался определённый паритет между сторонниками Нигера и ЭКОВАС. В сообществе, по сути, одна сильная в военном плане страна — Нигерия, но и к её вооружённым силам есть большие вопросы», — пояснил Коновалов.

Он полагает, что поддержать ЭКОВАС в военном плане способна только Франция, которая уже имеет определённый контингент в регионе.

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«В бывшей «французской Африке» до сих пор сохраняется серьёзное военное присутствие Парижа. Есть и американцы, у которых тоже базы в этом регионе, и им не нравится то, что произошло в Нигере, но здесь они руководствуются не соображениями демократии, а исключительно собственными интересами. К тому же здесь в определённой степени Вашингтон видит и тему противостояния с Москвой, поскольку мятежники очень часто используют российскую символику, что пугает и ЕС, и США. Помощь французской армии весьма сомнительна: кое-что они могут предоставить, но говорить о развязывании полномасштабного конфликта я бы не стал. Макрон не способен на серьёзные, жёсткие решения, да и военных инструментов у него практически нет. Армия Франции серьёзно ослаблена поставками на Украину», — рассуждает Коновалов.

Очевидно, что страны ЭКОВАС тоже не хотят решать вопрос военными средствами и всячески затягивают реализацию такого сценария, считает аналитик.

«На ЭКОВАС давит ЕС, прежде всего Франция, и частично США. Но у организации нет особого желания проводить эту операцию, потому что всем ясно, чем это может закончиться. Армия Нигера не собирается отступать. Она не очень многочисленная, но у неё есть неплохой опыт. Кроме того, их поддерживает несколько соседних стран. Даже парламент ведущей страны объединения — Нигерии — разделился по этому вопросу», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, африканист, преподаватель факультета востоковедения СПбГУ Александр Зданевич полагает, что вероятность военной интервенции в Нигер по-прежнему сохраняется на уровне 50%.

«Позиции ЕС и других сторон по Нигеру совершенно неопределённые — они до сих пор ничего конкретного выработать так и не смогли. Нет ни силового решения, ни дипломатического. Всё находится в подвешенном состоянии. Ситуация ещё усугубляется событиями в Габоне», — отметил Зданевич в беседе с RT.

В то же время он считает маловероятным сценарий, при котором контингент Франции может под видом сил ЭКОВАС, при их поддержке или же самостоятельно начать действия против новых властей Нигера.

«Момент для этого уже упущен. Любая такая операция предполагает некоторую внезапность, стремительность и чёткий расчёт сил и средств, а здесь идёт топтание у границ и в границах Нигера, поэтому в этом нет уже ни тактического, ни стратегического смысла. Интервенция возможна, но она не даст никакого результата, кроме эскалации конфликта в регионе, и нужно ли это Парижу — большой вопрос», — пояснил Зданевич.

Крупные логистические проекты и операции, в том числе военные, традиционно представляют сложность для Африки из-за специфики работы местных организационных структур, уточнил специалист.

«Вдобавок скоординированные военные действия на уровне нескольких государств требуют целого ряда подготовительных мероприятий, боевого слаживания подразделений. Это очень дорогое удовольствие, и нужен некий управленческий кластер, который сможет это организовать. У ЭКОВАС таких возможностей нет, и там это прекрасно понимают, поэтому всё это длится уже более месяца», — заключил Зданевич.