В ЭКОВАС заявили, что рассчитывают на поддержку ЕС действий сообщества по Нигеру

ЭКОВАС рассчитывает на поддержку Европейским союзом действий сообщества по ситуации в Нигере.

Об этом сообщил председатель комиссии сообщества Омар Алье Туре.

Как передаёт его слова ТАСС, представители ЭКОВАС приехали в Испанию на неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза, чтобы партнёры поняли, какие действия предпринимает сообщество, и оказали ему поддержку.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что в Нигере национальный совет по защите отечества, который был сформирован совершившими переворот военными, потребовал вывода войск Франции из страны до 3 сентября.

Во французском МИД заявили, что не признают требования мятежников в Нигере о выводе войск.