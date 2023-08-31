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В ЭКОВАС заявили, что рассчитывают на поддержку ЕС действий сообщества по Нигеру

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ЭКОВАС рассчитывает на поддержку Европейским союзом действий сообщества по ситуации в Нигере.
В ЭКОВАС заявили, что рассчитывают на поддержку ЕС действий сообщества по Нигеру
  • AFP

Об этом сообщил председатель комиссии сообщества Омар Алье Туре.

Как передаёт его слова ТАСС, представители ЭКОВАС приехали в Испанию на неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза, чтобы партнёры поняли, какие действия предпринимает сообщество, и оказали ему поддержку.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что в Нигере национальный совет по защите отечества, который был сформирован совершившими переворот военными, потребовал вывода войск Франции из страны до 3 сентября.

Во французском МИД заявили, что не признают требования мятежников в Нигере о выводе войск.

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