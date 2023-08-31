В ЭКОВАС заявили, что рассчитывают на поддержку ЕС действий сообщества по Нигеру
- AFP
Об этом сообщил председатель комиссии сообщества Омар Алье Туре.
Как передаёт его слова ТАСС, представители ЭКОВАС приехали в Испанию на неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза, чтобы партнёры поняли, какие действия предпринимает сообщество, и оказали ему поддержку.
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что в Нигере национальный совет по защите отечества, который был сформирован совершившими переворот военными, потребовал вывода войск Франции из страны до 3 сентября.
Во французском МИД заявили, что не признают требования мятежников в Нигере о выводе войск.