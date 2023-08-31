Sky News Arabia: мятежники Нигера потребовали вывода войск Франции до 3 сентября

В Нигере национальный совет по защите отечества, который сформировался совершившими переворот военными, потребовал вывода войск Франции из страны до 3 сентября.

Об этом информирует Sky News Arabia.

Как передаёт РИА Новости, представитель военного совета заявил, что отведённый Парижу для вывода войск из Нигера 30-дневный срок истекает 3 сентября.

Уточняется, что сторонники ухода французских войск планируют организовать бессрочную акцию протеста против пребывания военных Франции в Нигере.

Ранее сообщалось, что мятежники в Нигере дали Франции месяц на вывод своих войск с территории африканской страны.

18 августа в ЭКОВАС заявили, что дата начала военного вмешательства в Нигере определена.