Узнать больше

Sky News Arabia: мятежники Нигера потребовали вывода войск Франции до 3 сентября

Короткая ссылка
В Нигере национальный совет по защите отечества, который сформировался совершившими переворот военными, потребовал вывода войск Франции из страны до 3 сентября.

Об этом информирует Sky News Arabia.

Как передаёт РИА Новости, представитель военного совета заявил, что отведённый Парижу для вывода войск из Нигера 30-дневный срок истекает 3 сентября.

Уточняется, что сторонники ухода французских войск планируют организовать бессрочную акцию протеста против пребывания военных Франции в Нигере.

Ранее сообщалось, что мятежники в Нигере дали Франции месяц на вывод своих войск с территории африканской страны.

18 августа в ЭКОВАС заявили, что дата начала военного вмешательства в Нигере определена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить