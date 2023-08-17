CNN: власти США ищут способ сохранить военное присутствие в Нигере

Власти Соединённых Штатов ищут способ сохранить военное присутствие в Нигере, даже если Госдеп США объявит государственным переворотом отстранение от власти президента страны Мохамеда Базума.

Об этом информирует телеканал CNN.

«Пентагон оценивает, какие полномочия может использовать, чтобы продолжить действовать в Нигере для сбора данных», — говорится в публикации.

Как отмечает телеканал, признание ситуации в Нигере госпереворотом со стороны Вашингтона лишит ВС США некоторых полномочий в этой стране, а также финансирования для участия в сотрудничестве с силами Нигера.

Ранее стало известно, что ЭКОВАС начало активацию сил быстрого реагирования с целью восстановления конституционного порядка в Нигере.