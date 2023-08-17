CNN: власти США ищут способ сохранить военное присутствие в Нигере
- AP
Об этом информирует телеканал CNN.
«Пентагон оценивает, какие полномочия может использовать, чтобы продолжить действовать в Нигере для сбора данных», — говорится в публикации.
Как отмечает телеканал, признание ситуации в Нигере госпереворотом со стороны Вашингтона лишит ВС США некоторых полномочий в этой стране, а также финансирования для участия в сотрудничестве с силами Нигера.
Ранее стало известно, что ЭКОВАС начало активацию сил быстрого реагирования с целью восстановления конституционного порядка в Нигере.