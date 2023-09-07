СВР: США обсуждают устранение нового руководства Нигера

Соединённые Штаты рассматривают вариант физического устранения лидеров, пришедших к власти в Нигере.

Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, в Белом доме прорабатывают различные варианты «укрепления демократии» в Нигере.

«Более «эффективным» вариантом американцам видится физическое устранение «путчистских лидеров», опирающихся на поддержку большинства населения», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее сообщалось, что захватившие власть в Нигере военные потребовали от Франции определить график вывода её военного контингента с территории страны.