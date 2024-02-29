Равноправное партнёрство: как Россия укрепляет свои позиции в Африке

Россия постоянно поддерживает страны Африки и выполняет свои обязательства в области гуманитарной помощи, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп во время визита в Москву. По его словам, сотрудничество с РФ в военной сфере позволило укрепить безопасность западноафриканской республики и она намерена развивать связи в этом направлении. Диоп также подчеркнул, что Россия всегда уделяет внимание интересам своих партнёров и уважает их политический выбор. Как заявил в свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров, обороноспособность Мали укрепляется благодаря работе российских инструкторов, подготовке военных на территории РФ и поставкам техники из России. По мнению экспертов, Мали и другие африканские страны ценят, что Москва стремится к равноправному партнёрству. Это позволяет кратно наращивать сотрудничество, констатируют аналитики.

Россия держит слово в вопросах помощи африканским странам, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп во время визита в Москву.

«Я бы хотел… выразить признательность Российской Федерации за поддержку, за постоянную поддержку, которую Россия оказывает Африке и Мали. Я бы хотел напомнить, что Россия соблюдает свои обязательства в области гуманитарной помощи. Нам была обещана гуманитарная помощь, и всё это конкретизировалось. Речь идёт об удобрениях, о пшенице, о дизельном топливе. Сегодня всё это исполнилось. И это было очень важно», — подчеркнул Диоп.

По его словам, партнёрство Мали с Россией в военной сфере позволило укрепить безопасность западноафриканской республики.

«Сотрудничество с Россией как раз и способствовало этой цели. У Мали были деньги, но наши партнёры просто отказывались продавать нам вооружение и оборудование, а здесь (с помощью поддержки РФ. — RT) наш потенциал был укреплён. И вот уже мы видим результаты… Потому что миссия (ООН. — RT) вышла из страны, мы заняли все эти объекты. И среди них есть объекты, которые не были под контролем малийского государства. Теперь Мали присутствует во всех регионах. А десять лет этого не было», — отметил Диоп.

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Как он подчеркнул, армия Мали теперь «имеет возможность защищать свою территорию».

Министр африканской республики считает необходимым «продолжать усиливать, укреплять» сотрудничество с Россией, в том числе в военной и военно-технической сферах.

«Мы рады, что Россия обеспечивает подготовку большого количества наших специалистов, но, естественно, нужно диверсифицировать это сотрудничество, нужно и экономического сотрудничества хорошего добиваться», — заявил Диоп.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, две страны активно взаимодействуют в военной и военно-технической сферах.

«Видим, как обороноспособность Мали укрепляется благодаря работе наших инструкторов, подготовке кадров на территории Российской Федерации для малийских вооружённых сил, а также благодаря поставкам российской техники», — констатировал Лавров.

Со своей стороны Диоп подчеркнул, что Россия «всегда уделяет внимание» интересам своих партнёров и уважает их «политический выбор».

Глава МИД Мали добавил, что связи между двумя странами стали ещё крепче после встречи российского лидера Владимира Путина и президента переходного периода Мали Ассими Гоиты на саммите Россия — Африка.

МИД РФ

© Vladimir Baranov/Globallook Press

Наращивание взаимодействия

Напомним, в июле 2023 года в Санкт-Петербурге прошёл саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия — Африка. В рамках этих форматов собрались официальные делегации 48 стран (27 были представлены на уровне первых и вторых лиц) и пяти крупнейших интеграционных объединений континента. По итогам саммита был принят ряд ключевых документов, включая декларацию и план действий Форума партнёрства Россия — Африка на 2023—2026 годы.

Во время пленарного заседания саммита Владимир Путин объявил, что российские власти предлагают содействие в урегулировании конфликтов на Африканском континенте. По его словам, для укрепления безопасности и суверенитета африканских государств Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве более чем с 40 странами Африки, при этом часть поставок предполагает безвозмездную основу.

Как заявили в МИД РФ после проведения саммита, государства Запада применяли «все возможные методы давления» на африканские государства, лидеры которых решили приехать на форум в Санкт-Петербург. По данным ведомства, доходило «до самого примитивного», когда дипломаты, в том числе стран ЕС, обходили посольства африканских государств и требовали, «чтобы они прекратили отношения с Россией или минимизировали, не участвовали в саммите».

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Однако в Кремле заявили о готовности России к конкуренции в Африке. Москва смогла не только сохранить тесные связи со странами Африканского континента, но и нарастить сотрудничество.

Так, российские компании совместно с ЮАР должны будут до конца 2024 года запустить первую солнечную электростанцию. Кроме того, Россия помогает возводить Египту его первую АЭС, причём строительство идёт с опережением графика. В Эфиопии российская сторона модернизирует гидроэлектростанции и занимается их сетевым комплексом.

В конце декабря 2023 года Россия вновь открыла посольство в Буркина-Фасо после 30-летнего перерыва. Как заявили в МИД РФ, это укрепит дружбу стран и взаимовыгодное сотрудничество. При этом в ведомстве позднее сообщили, что российская сторона готовит открытие диппредставительств ещё в ряде стран Африки.

В январе министр обороны Нигера генерал Салифу Моди заявил, что страна совместно с Россией в ближайшее время намерена нарастить потенциал своих вооружённых сил. В Минобороны РФ подтвердили такие планы, подчеркнув важность развития отношений двух стран в оборонной сфере. Кроме того, в том же месяце в МИД РФ обратили внимание на то, что Россию в обеспечении безопасности ЦАР заменить никто не может, поскольку РФ выполняет самую сложную и чувствительную работу.

В феврале в российском Министерстве иностранных дел объявили о планах расширить географию полётов в Африку.

«Глобальный Юг хочет работать с Россией»

Как заявил политолог Александр Асафов, африканские страны, в том числе Мали, ценят, что Россия стремится к равноправному международному сотрудничеству вне зависимости от внутриполитических и экономических особенностей контрагента, что позволяет «кратно наращивать партнёрство».

«Россия продвигает подход, связанный с уважением суверенитета всех участников международного политического процесса, вне зависимости от размера их экономики. Здесь, конечно, фактор безопасности — один из ключевых, поскольку суверенитет этих стран нарушался в рамках колониальной и неоколониальной политики Запада, которая не подразумевала наличия у африканских стран права на суверенную политику. И здесь, безусловно, сотрудничество с Россией как равного партнёра для стран Африканского континента играет крайне важную роль. Об этом же говорит и глава МИД Мали», — пояснил эксперт в комментарии RT.

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При этом, как считает Асафов, такой подход для африканских стран «в новинку», поскольку США и Запад в целом действуют «по другим лекалам».

«Это попытки «цветных революций» и военных переворотов, военного и экономического давления, отказа в гуманитарной помощи. Здесь, конечно, те угрозы, которые транслируют США, во многом уже не работают. Штаты защищают исключительно свои интересы, они охотно предадут тех, кто с ними сотрудничал, если это будет выгодно или если партнёр перестанет приносить выгоду. Афганский опыт в этом смысле достаточно нагляден для всех стран Африканского континента», — подчеркнул политолог.

Логика однополярного мира уходит в прошлое, укрепляется парадигма многополярного подхода, что осознают как в Африке, так и в США, отметил Асафов.

«Развитие, а не закрепление старых моделей важно для России и для её союзников в Африке. Ведь объединённый Запад представляет собой лишь около 15% населения Земли, а людей, готовых к равноправному сотрудничеству ради будущего, значительно больше», — уверен аналитик.

В свою очередь, военный переводчик и африканист Андрей Есипов в разговоре с RT констатировал, что Россия имеет со странами Африки «тесные военные связи».

«Там присутствуют наши военные специалисты, осуществляются определённые поставки вооружений. Например, малийская армия ещё в 1980-е годы получала советское оборудование. То есть люди знакомы с принципами действия нашего вооружения, остались специалисты, которые владеют русским языком. В результате эффективного сотрудничества с РФ по этому треку властям Мали удалось выдавить на север сепаратистов, что не получилось у миссии ООН», — рассказал эксперт.

Российские войска в Африке

Legion-Media

Как пояснил Есипов, за счёт приемлемой себестоимости оружия и военной техники из России это оборудование «вполне доступно» для Мали и других стран Африканского континента.

«У государств Африки большой опыт использования российской военной техники, которая показала себя в руках местных воинов вполне достойно», — отметил аналитик.

По словам Асафова, государства Африки учитывают опыт России в ряде серьёзных конфликтов, например в Сирии. Кроме того, у РФ есть «опыт миротворчества» и на Африканском континенте, напомнил он.

«Так или иначе, русские в Африке воспринимаются дружелюбно. Не как те, кто пришёл навязать свои условия или ограбить, а как те, кто обеспечивает безопасность и суверенитет. У Москвы большой опыт сотрудничества со странами континента: Мали, Центральная Африканская Республика и ряд других африканских государств», — добавил собеседник RT.

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Как отметил Есипов, африканским партнёрам важна поддержка России, поскольку они до сих пор избавляются от остатков колониального наследия.

«Запад по-прежнему оказывает на них большое давление, в том числе косвенно. Он пытается вводить санкции силами тех африканских государств, которые придерживаются прозападной линии. Странам, проводящим независимую политику, угрожают военной интервенцией», — отметил аналитик.

В свою очередь, для Москвы «широкое сотрудничество» с Африкой — это элемент прорыва дипломатической блокады, которую пытался организовать Запад, сказал Есипов.

«Весь мир видит, что Глобальный Юг хочет работать с Россией и поддерживать нормальные отношения», — резюмировал он.

Укрепление позиций на Африканском континенте даёт России возможность расширить сеть союзников, сходятся во мнении аналитики.

«Это нужно для развития многовекторного сотрудничества, в том числе торгового, технологического и военного. Взаимовыгодное партнёрство также выражается в сфере развития энергетических технологий. Это взаимно обогащает Россию и африканские страны», — заключил Асафов.