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Путин: Россия предлагает содействие в урегулировании конфликтов на Африканском континенте

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия предлагает содействие в урегулировании конфликтов на Африканском континенте.

«Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранителями, структурами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в российских специализированных учебных заведениях», — сказал Путин во время пленарного заседания саммита Россия — Африка.

Ранее сын Патриса Лумумбы Рональд на сессии RT по панафриканизму в рамках саммита Россия — Африка прокомментировал попытки настроить Африканский континент против Москвы.

Саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге.

RT организовал приезд и участие в нём потомков легендарных африканских лидеров, а также привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ и информагентств.

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