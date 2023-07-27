Сын Патриса Лумумбы: Африка сама может принимать решения об отношениях с Россией

Сын Патриса Лумумбы Рональд на сессии RT по панафриканизму в рамках саммита Россия — Африка прокомментировал попытки настроить африканский континент против России.

Лумумба отметил, что Африка «повзрослела» и сама может принимать решения — теперь у её жителей есть такие же права, как у граждан Франции и Великобритании.

При этом многие страны оказывали давление на участников саммита в Петербурге.

«Я не обязан быть врагом твоего врага, просто чтобы ты был доволен», — отметил он.

Многие люди, которые просят Африку не иметь отношений с Россией, сами имеют отношения с Москвой, подчеркнул Лумумба.

«Так почему же вы просите нас прекратить отношения с кем-то, с кем вы постоянно работаете?» — продолжил он.

Саммит Россия — Африка продлится два дня: 27 и 28 июля.

RT организовал приезд и участие в нём потомков легендарных африканских лидеров, а также привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ и информагентств.