Сын Патриса Лумумбы: Африка сама может принимать решения об отношениях с Россией
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Лумумба отметил, что Африка «повзрослела» и сама может принимать решения — теперь у её жителей есть такие же права, как у граждан Франции и Великобритании.
При этом многие страны оказывали давление на участников саммита в Петербурге.
«Я не обязан быть врагом твоего врага, просто чтобы ты был доволен», — отметил он.
Многие люди, которые просят Африку не иметь отношений с Россией, сами имеют отношения с Москвой, подчеркнул Лумумба.
«Так почему же вы просите нас прекратить отношения с кем-то, с кем вы постоянно работаете?» — продолжил он.
Саммит Россия — Африка продлится два дня: 27 и 28 июля.
RT организовал приезд и участие в нём потомков легендарных африканских лидеров, а также привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ и информагентств.