Узнать больше

В Минэнерго рассказали о сотрудничестве со странами Африки в сфере энергетики

Короткая ссылка
Минэнерго России развивает энергетическое сотрудничество с Африкой.

Об этом в эксклюзивном интервью RT сообщил заместитель министра энергетики Сергей Мочальников.

Он рассказал, что на саммите «Россия — Африка» и встрече министров энергетики БРИКС состоялся диалог по всему спектру энергетического взаимодействия, а также был подписан ряд документов по поставкам энергоносителей на Африканский континент.

«Наши компании совместно с ЮАР занимаются модернизацией угольной генерации страны. Российские предприятия, которые работают в секторе возобновляемой энергетики, должны будут до конца следующего года запустить первую солнечную электростанцию мощностью 115 МВт», — заявил Мочальников.

Мочальников отметил, что в Египте строится атомная электростанция, а в Эфиопии российская сторона модернизирует гидроэлектростанции и занимается их сетевым комплексом.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить