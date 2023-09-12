В Минэнерго рассказали о сотрудничестве со странами Африки в сфере энергетики

Минэнерго России развивает энергетическое сотрудничество с Африкой.

Об этом в эксклюзивном интервью RT сообщил заместитель министра энергетики Сергей Мочальников.

Он рассказал, что на саммите «Россия — Африка» и встрече министров энергетики БРИКС состоялся диалог по всему спектру энергетического взаимодействия, а также был подписан ряд документов по поставкам энергоносителей на Африканский континент.

«Наши компании совместно с ЮАР занимаются модернизацией угольной генерации страны. Российские предприятия, которые работают в секторе возобновляемой энергетики, должны будут до конца следующего года запустить первую солнечную электростанцию мощностью 115 МВт», — заявил Мочальников.

Мочальников отметил, что в Египте строится атомная электростанция, а в Эфиопии российская сторона модернизирует гидроэлектростанции и занимается их сетевым комплексом.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.