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МИД: Россия готовит открытие посольств ещё в нескольких странах Африки

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Россия готовит открытие диппредставительств ещё в ряде стран Африки.

Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко.

По его словам, информация будет предоставляться своевременно.

При этом дипломат отметил, что накануне Нового года в Буркина-Фасо открылось российское посольство, ещё одно, в Экваториальной Гвинее, также скоро заработает.

«На очереди ещё несколько точек. Где именно они откроются, будем сообщать по мере готовности, так что следите за новостями», — сказал Ткаченко.

Кроме того, по его словам, Россия планирует расширить географию полётов в Африку.

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