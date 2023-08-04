Песков заявил о готовности России к конкуренции в Африке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что итоги саммита в Петербурге показали, что Россия готова к конкуренции в Африке.

Как отметил Песков конкуренция ряда государств в их подходах к Африканскому континенту является «нормальным процессом».

По его словам, российской стороне придётся приложить много усилий, чтобы выдержать соответствующую конкуренцию

«Это большая ответственность и большой труд. И итоги саммита показали, что мы готовы к этому труду», — отметил он.

Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук поручил профильным министерства изучить вопрос организации деловых миссий в африканские страны.