Оверчук поручил профильным ведомствам проработать организацию деловых миссий в Африку
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказал его пресс-секретарь Андрей Матвеев.
«По итогам саммита Россия — Африка заместитель председателя правительства Алексей Оверчук дал поручение профильным ведомствам и структурам проработать вопрос организации деловых миссий в государства Африки», — сказал он.
По его словам, ожидается, что в работе миссией примут участие представители государства и бизнеса нашей страны и стран ЕАЭС. Он отметил, что в них будут представлены люди, занятые в сферах сельского хозяйства, транспорта, промышленности, добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики и т. д.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Африка договорились перейти на расчёты в нацвалютах.