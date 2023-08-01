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Оверчук поручил профильным ведомствам проработать организацию деловых миссий в Африку

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Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук поручил профильным ведомствам проработать вопрос организации деловых миссий в страны Африки.
Оверчук поручил профильным ведомствам проработать организацию деловых миссий в Африку
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказал его пресс-секретарь Андрей Матвеев.

«По итогам саммита Россия — Африка заместитель председателя правительства Алексей Оверчук дал поручение профильным ведомствам и структурам проработать вопрос организации деловых миссий в государства Африки», — сказал он.

По его словам, ожидается, что в работе миссией примут участие представители государства и бизнеса нашей страны и стран ЕАЭС. Он отметил, что в них будут представлены люди, занятые в сферах сельского хозяйства, транспорта, промышленности, добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики и т. д.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Африка договорились перейти на расчёты в нацвалютах.

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