Путин заявил, что Россия и Африка договорились перейти на расчёты в нацвалютах

Россия и Африка договорились нарастить торговлю и переходить на расчёты в нацвалютах, заявил российский президент Владимир Путин.

«Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить её структуру. Идёт речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчётах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль», — сказал он.

Ранее Путин отметил, что российская сторона готова к работе с государствами Африки по развитию их финансовой инфраструктуры.

Также президент отметил готовность к подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений.

Кроме того, он заявил, что Россия выступает за создание общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого аудитории будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях.