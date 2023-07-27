Путин заявил о важности перехода в отношениях с Африкой на нацвалюты, включая рубль
- РИА Новости
Об этом он заявил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.
«Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчётах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль», — отметил президент.
По его словам, в связи с этим российская сторона готова к работе с государствами Африки по развитию их финансовой инфраструктуры.
Также президент отметил готовность к подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений. Отмечается, что данный инструмент позволяет осуществлять трансграничные платежи независимо от западных систем.
Кроме того, он заявил, что Россия выступает за создание общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого аудиториям будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях.