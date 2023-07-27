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Путин заявил о важности перехода в отношениях с Африкой на нацвалюты, включая рубль

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Российский президент Владимир Путин заявил о важности перехода на нацвалюты в отношениях с африканскими странами.
Путин заявил о важности перехода в отношениях с Африкой на нацвалюты, включая рубль
  • РИА Новости

Об этом он заявил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

«Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчётах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль», — отметил президент. 

По его словам, в связи с этим российская сторона готова к работе с государствами Африки по развитию их финансовой инфраструктуры. 

Также президент отметил готовность к подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений. Отмечается, что данный инструмент позволяет осуществлять трансграничные платежи независимо от западных систем.

Кроме того, он заявил, что Россия выступает за создание общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого аудиториям будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях.

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