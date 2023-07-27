Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки

Россия выступает за создание общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого аудиториям будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях.

Об этом сказал российский президент Владимир Путин в ходе саммита Россия — Африка.

По его словам, Россия настроена на развитие сотрудничества с Африканским континентом в сфере массовых коммуникаций, в том числе в областях обмена контентом, организации образовательных курсов для студентов и работников масс-медиа, проведения мероприятий.

«Уже ведётся работа по открытию ведущих российских СМИ в Африке: информационного агентства ТАСС, «России сегодня», телеканала RT, «Российской газеты», — заявил президент.

Он отметил, что российская сторона предлагает вести дело к созданию общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого аудиториям будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях.

Ранее Путин написал статью для СМИ Африканского континента о видении развития отношений.