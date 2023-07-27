Узнать больше

Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки

Короткая ссылка
Россия выступает за создание общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого аудиториям будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях.

Об этом сказал российский президент Владимир Путин в ходе саммита Россия — Африка.

По его словам, Россия настроена на развитие сотрудничества с Африканским континентом в сфере массовых коммуникаций, в том числе в областях обмена контентом, организации образовательных курсов для студентов и работников масс-медиа, проведения мероприятий.

«Уже ведётся работа по открытию ведущих российских СМИ в Африке: информационного агентства ТАСС, «России сегодня», телеканала RT, «Российской газеты», — заявил президент.

Он отметил, что российская сторона предлагает вести дело к созданию общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого аудиториям будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях. 

Ранее Путин написал статью для СМИ Африканского континента о видении развития отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить