МИД России: начало работы посольства в Буркина-Фасо укрепит дружбу стран
- РИА Новости
Официальная церемония открытия диппредставительства России в Уагадугу состоялось 28 декабря. До назначения главы дипмиссии в столице Буркина-Фасо его обязанности будет исполнять посол России в Кот-д’Ивуаре Алексей Салтыков.
В российском МИД отметили, что после начала функционирования посольства власти рассчитывают на наращивание внешнеполитической координации, а также дальнейшее укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Евгений Иванов анонсировал открытие двух посольств за границей.