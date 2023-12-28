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МИД России: начало работы посольства в Буркина-Фасо укрепит дружбу стран

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Работа посольства России в столице Буркина-Фасо Уагадугу, возобновившаяся после 30-летнего перерыва, будет стимулировать укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
МИД России: начало работы посольства в Буркина-Фасо укрепит дружбу стран
  • РИА Новости

Официальная церемония открытия диппредставительства России в Уагадугу состоялось 28 декабря. До назначения главы дипмиссии в столице Буркина-Фасо его обязанности будет исполнять посол России в Кот-д’Ивуаре Алексей Салтыков.

В российском МИД отметили, что после начала функционирования посольства власти рассчитывают на наращивание внешнеполитической координации, а также дальнейшее укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Евгений Иванов анонсировал открытие двух посольств за границей.

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