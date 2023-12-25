Замглавы МИД Иванов: Россия откроет за рубежом два посольства
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
По его словам, российские посольства откроются в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.
Кроме того, генеральные консульства откроют в Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Капане (Армения), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (Индонезия), добавил Иванов.
12 декабря российское Министерство иностранных дел сообщило, что Россия вскоре откроет свои посольства в Экваториальной Гвинее и в Буркина-Фасо.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские посольства продолжают открываться в странах Африки и Ближнего Востока.