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Замглавы МИД Иванов: Россия откроет за рубежом два посольства

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Статс-секретарь — замглавы российского МИД Евгений Иванов сообщил, что Россия в ближайшее время откроет два посольства и пять генконсульств.
Замглавы МИД Иванов: Россия откроет за рубежом два посольства
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

По его словам, российские посольства откроются в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

Кроме того, генеральные консульства откроют в Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Капане (Армения), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (Индонезия), добавил Иванов.

12 декабря российское Министерство иностранных дел сообщило, что Россия вскоре откроет свои посольства в Экваториальной Гвинее и в Буркина-Фасо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские посольства продолжают открываться в странах Африки и Ближнего Востока.

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