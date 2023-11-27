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Лавров заявил о росте числа российских посольств в Африке и на Ближнем Востоке

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Российские посольства продолжают открываться в странах Африки и Ближнего Востока. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил о росте числа российских посольств в Африке и на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сеть посольств разрастается. Лавров отметил, что речь идёт не только об открытии новых консульских учреждений на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Латинской Америке, но и о восстановлении посольств в Африке.

«И активно растёт и крепнет, и повышает качество сеть домов российской культуры и науки», — добавил он в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» в Москве.

Другой темой выступления министра стали отношения Москвы со странами Евросоюза. Как отметил Лавров, Россия «десять раз подумает» о восстановлении отношений с ЕС.

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