Лавров заявил о росте числа российских посольств в Африке и на Ближнем Востоке

Российские посольства продолжают открываться в странах Африки и Ближнего Востока. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сеть посольств разрастается. Лавров отметил, что речь идёт не только об открытии новых консульских учреждений на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Латинской Америке, но и о восстановлении посольств в Африке.

«И активно растёт и крепнет, и повышает качество сеть домов российской культуры и науки», — добавил он в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» в Москве.

Другой темой выступления министра стали отношения Москвы со странами Евросоюза. Как отметил Лавров, Россия «десять раз подумает» о восстановлении отношений с ЕС.