Лавров заявил о росте числа российских посольств в Африке и на Ближнем Востоке
- РИА Новости
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сеть посольств разрастается. Лавров отметил, что речь идёт не только об открытии новых консульских учреждений на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Латинской Америке, но и о восстановлении посольств в Африке.
«И активно растёт и крепнет, и повышает качество сеть домов российской культуры и науки», — добавил он в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» в Москве.
Другой темой выступления министра стали отношения Москвы со странами Евросоюза. Как отметил Лавров, Россия «десять раз подумает» о восстановлении отношений с ЕС.