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Лавров заявил, что Россия «десять раз подумает» о восстановлении отношений с ЕС

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Россия «десять раз подумает», если поступят предложения о восстановлении отношений с Европой, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Россия «десять раз подумает» о восстановлении отношений с ЕС
  • РИА Новости

«Когда протрезвление придёт и если оно придёт... мы десять раз подумаем и взвесим все эти предложения, насколько они отвечают нашим интересам и насколько эти европейские коллеги надёжны и договороспособны», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что Европа очень сильно подорвала свою репутацию и договороспособность.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что действия финских властей по закрытию КПП на границе с Россией вызывают сожаление.

В свою очередь, в российском МИД сообщили, что решение Финляндии о закрытии КПП на границе с Россией было принято поспешно и без консультаций с Москвой.

Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о железном занавесе в отношениях России и Запада, Москва рассчитывает, что до этого дело не дойдёт.

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