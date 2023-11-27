Лавров заявил, что Россия «десять раз подумает» о восстановлении отношений с ЕС
- РИА Новости
«Когда протрезвление придёт и если оно придёт... мы десять раз подумаем и взвесим все эти предложения, насколько они отвечают нашим интересам и насколько эти европейские коллеги надёжны и договороспособны», — сказал он.
Лавров подчеркнул, что Европа очень сильно подорвала свою репутацию и договороспособность.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что действия финских властей по закрытию КПП на границе с Россией вызывают сожаление.
В свою очередь, в российском МИД сообщили, что решение Финляндии о закрытии КПП на границе с Россией было принято поспешно и без консультаций с Москвой.
Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о железном занавесе в отношениях России и Запада, Москва рассчитывает, что до этого дело не дойдёт.