Россия готовится к открытию посольств в Экваториальной Гвинее и в Буркина-Фасо

Россия вскоре откроет свои посольства в Экваториальной Гвинее и в Буркина-Фасо, сообщило российское Министерство иностранных дел.

Дипломатическая миссия в Экваториальной Гвинее будет открыта в ближайшее время. Посольство в Буркина-Фасо должно открыться до конца года, туда уже отправилась группа российских дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД.

Кроме того, Российская Федерация планирует открыть новые посольства и в других странах Африки.

27 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что российские посольства продолжают открываться в странах Африки и Ближнего Востока.