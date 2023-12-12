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Россия готовится к открытию посольств в Экваториальной Гвинее и в Буркина-Фасо

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Россия вскоре откроет свои посольства в Экваториальной Гвинее и в Буркина-Фасо, сообщило российское Министерство иностранных дел.
Россия готовится к открытию посольств в Экваториальной Гвинее и в Буркина-Фасо
  • Gettyimages.ru
  • © macky_ch

Дипломатическая миссия в Экваториальной Гвинее будет открыта в ближайшее время. Посольство в Буркина-Фасо должно открыться до конца года, туда уже отправилась группа российских дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД.

Кроме того, Российская Федерация планирует открыть новые посольства и в других странах Африки.

27 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что российские посольства продолжают открываться в странах Африки и Ближнего Востока.

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